'Balyoz'u asker hazırlamadı'

T24 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, Balyoz Darbe Planı'nda, askerle ilgisi olmadan, Ecevit hükümetinin yerine bir başka hükümetin tanzim edildiğini iddia etti.





DSP Genel Başkanı Masum Türker, ''Balyoz Darbe Planı, 2002 yılında başlamış bir hareket. O tarihte, askerle ilgisi olmadan, Ecevit giderse yerine kurulacak hükümet tanzim edilmiş'' dedi.



Partisinin Yalova İl Başkanlığını ziyaret eden Türker, burada partililerle sohbet etti.



''Balyoz Güvenlik Harekat Planı'' iddiasına değinen Türker, bu hareketin asker tarafından hazırlanmadığını iddia etti.



''5 bin sayfa oturulup bir iki ayda hazırlanmadı herhalde?'' diyen Türker, şöyle konuştu:



''Balyoz Darbe Planı, 2002 yılında başlamış bir hareket. O tarihte, askerle ilgisi olmadan, Ecevit giderse yerine kurulacak hükümet tanzim edilmiş. Sözü edilen 1. Ordu Komutanı'nın görevde bulunduğu süre 2003 yılının yarısında sona eriyor, emekli oluyor. Planla ilgili yayımlanan Bakanlar Kurulu listesine bakın. 57. Hükümet'in hiçbir bakanı, hiçbir mensubu yer almıyor bunların içinde. Demek ki o tarihte böyle bir şey yapılmışsa ve bu doğruysa, o tarihte bir operasyonun devamı olarak değerlendirmek lazım.''



Türker, partisinin baraj sorunu olmadığına dikkati çekerek, medyanın kendilerini kamuoyu araştırmalarında göstermemesini eleştirdi.



Partililerden, yüzde 1 oy dahi alsalar da sabırlı olmalarını isteyen Türker, daha önce Bülent Ecevit'in de yüzde 1 oy aldığını, ancak daha sonra barajı geçip, solun lider partisi konumuna yükseldiğini ifade etti.



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