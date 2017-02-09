Balyoz'dan hapis yatan Emekli Tümgeneral: Hayır diyorum diye kimse bana terörist diyemez

Balyoz'dan hapis yatan Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Neden 'evet' diyoruz? PKK 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. FETÖ 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. HDP 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. 'Hayır'cılara bakın ona göre kararınızı verin" sözlerine tepki gösterdi. Yavuz, "Hayır diyorum diye kimse bana terörist diyemez" dedi.

Habertürk Televizyonu'ndan Balçiçek İlter'in programında konuşan Yavuz'un açıklamaları şöyle:

“PKK, teröristler aynı saftalar vs. falan söylemleri çok irite edici ve ahlak dışı. Ben hayır diyorum.Bu insanlar PKK ile görüşürken ben 4 yıl dağda taşta PKK ile savaştım. Bu adamlar FETÖ ile işbirliği yaparken ben FETÖ’den hapis yattım. Şimdi hayır diyorum.Kimse bana hain damgası vuramaz.”