T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balyoz'dan hapis yatan Emekli Tümgeneral: Hayır diyorum diye kimse bana terörist diyemez

"Bu adamlar FETÖ ile işbirliği yaparken ben FETÖ’den hapis yattım"

09 Şubat 2017 16:59

Balyoz'dan hapis yatan Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Neden 'evet' diyoruz? PKK 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. FETÖ 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. HDP 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. 'Hayır'cılara bakın ona göre kararınızı verin" sözlerine tepki gösterdi. Yavuz, "Hayır diyorum diye kimse bana terörist diyemez" dedi.

Habertürk Televizyonu'ndan Balçiçek İlter'in programında konuşan Yavuz'un açıklamaları şöyle:

“PKK, teröristler aynı saftalar vs. falan söylemleri çok irite edici ve ahlak  dışı. Ben hayır diyorum.Bu insanlar PKK ile görüşürken ben 4 yıl dağda taşta PKK ile savaştım. Bu adamlar FETÖ ile işbirliği yaparken ben FETÖ’den hapis yattım. Şimdi hayır diyorum.Kimse bana hain damgası vuramaz.”

ETİKETLER

Ahmet YavuzBalyoz mağduru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24