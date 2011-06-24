-''BALYOZ'DAN DAHA BÜYÜK SEMİNER'' İDDİASI İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasına bakan mahkeme heyeti, ''gizli tanık Efe''nin iddiaları doğrultusunda, Genelkurmay Başkanlığı ve 3. Ordu Komutanlığı'na yazı yazılarak, 3. Ordu Komutanlığı veya bağlı birimlerde 2009 yılında plan ve iç güvenlik semineri gibi tüm toplantıların isimleri, katılımcıları ve tarihleriyle birlikte bildirilmesine karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık ve avukatların taleplerini celse arasında değerlendirdi, duruşmada dinlenilen ''gizli tanık Efe''nin ''2009 yılında Erzincan'da Balyoz'dan daha büyük bir plan semineri yapıldığı'' şeklindeki iddiaları doğrultusunda ara kararlar aldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan avukat Serdar Öztürk'ün ofisinde yapılan aramada ele geçirilen basılı evrakın hangilerinde parmak izi bulunduğu hususunun ayrıntılı olarak bildirilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi. Tutuklu sanık Albay Dursun Çiçek'in geçici olanlar dahil görev yaptığı tüm yerlerin ayrıntılı bir şekilde istenmesi için Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yazı yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Deniz Yıldırım da ele geçirildiği iddia edilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bazı üst düzey bürokratların ses kayıtları ile buna ilişkin teyp çözüm tutanaklarının özel yetkili Erzurum Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine gönderilerek, sanık İlhan Cihaner ile ilgili yürütülen soruşturma dosyasındaki ses kayıtlarıyla bir ilgilerinin bulunup bulunmadığının araştırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, Erzincan'daki ''Ergenekon'' örgütü iddiaları doğrultusunda iddianame hazırlanan İlhan Cihaner hakkındaki dosyanın akıbetinin araştırılmasına karar vererek, duruşmada dinlenilen ''gizli tanık Efe''nin beyanları karşısında da, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla ilgili tanık beyanları ile tüm bilgi ve belgelerin istenmesi için Erzurum Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine yazı yazılmasını karara bağladı. ''Gizli tanık Efe''nin duruşmada verdiği beyanlar dikkate alınarak, teslim ettiğini söylediği fotoğraflar ve kamera görüntülerinin özel yetkili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından istenmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, yine arabasının kurşunlandığını, kendisinin öldürülmek istendiğini söyleyen ''gizli tanık Efe''nin bu konuya ilişkin ''bir yüzbaşı ve korucu başının Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı ve mahkum olduğunu'' şeklindeki beyanları üzerine bu konudaki dava dosyasının da ilgili mahkemeden istenilmesine hükmetti. -GİZLİ TANIK MUNZUR DİNLENİLECEK- Mahkeme heyeti, Genelkurmay Başkanlığı ve 3. Ordu Komutanlığına ayrı ayrı müzekkere yazılarak, 3. Ordu Komutanlığı veya bağlı olan birimleri içerisinde 2009 yılında plan semineri, iç güvenlik semineri ve sair tüm adlar altında yapılan tüm toplantıların isimleri, katılımcıları ve tarihleriyle birlikte bildirilmesine karar verdi. Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına müzekkere yazılarak aynı gizli tanığın beyanlarında haber elemanı veya ilişkili kişiler olarak geçen, Erzincan'da yaşayan Y.B, İ.M, E.İ. ve Ö.B'nin hangi tarihlerde ve hangi düzeyde kullanıldıklarının bildirilmesini hükme bağlayan mahkeme heyeti, ''gizli tanık Munzur''un da dinlenilmesi için Erzincan Tanık Koruma Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, Genelkurmay Başkanlığına yazı yazılarak 2 Nisan 2006-16 Aralık 2009 tarihlerinde Genelkurmay Bilgi Destek Daire Başkanlığında ve bu başkanlığa bağlı destek şubesinde görev yapan komutan, şube müdürü ve tüm görevlilerin isimlerinin ve görev tarihlerinin de sorulmasına karar verdi. Tutuklu 3 sanıkla birlikte toplam 7 kişinin yargılandığı davanın bir sonraki duruşması ise 1 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.