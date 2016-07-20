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15 Temmuz Darbe Girişimi

Balyoz'dan 18 yıl hapis cezası alan albay, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na atandı

Jandarma Kurmay Albay Abdullah Cüneyt Küsmez, 3 yıl cezaevinde kalmıştı

20 Temmuz 2016 20:37

Görev süresi dolan Tunceli İl Jandarma Alay Komutanı Pilot Kurmay Albay Atilla Tamer'in yerine, Balyoz darbe planı davasından 17 Ağustos 2011 günü tutuklanan, 2014 yılında Yargıtay'ın bozma kararıyla tahliye olan Kurmay Albay Abdullah Cüneyt Küsmez atandı.

3 gün önce Tunceli'ye gelerek görevine başlayan Kurmay Albay Cüneyt Küsmez, Balyoz darbe planı davasında tutuklanmış ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Jandarma Kurmay Albay Abdullah Cüneyt Küsmez, Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz davası sanıkları için hak ihlali kararı vermesinden sonra diğer sanıklar ile birlikte 2014 yılında tahliye olmuş ve görevine geri dönmüştü.

Tunceli İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Abdullah Cüneyt Küsmez'in Ağustos ayı başında toplanacak Yüksek Askeri Şura toplantısında Tuğgeneralliğe terfisi için durumunun görüşüleceği belirtildi.

 

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