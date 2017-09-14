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Balyoz'da yargılanan emekli albay şimdi kömür gemisinde korsan nöbeti tutuyor

Balyoz davasından sonra görevine devam etmek isteyen albay emekli edilmişti

14 Eylül 2017 13:21

Balyoz davası nedeniyle yargılanıp hapis cezası alan Kurmay Albay Koray Eryaşa emekli edilmişti. Eryaşa şimdi elinde silahla Hint Denizi'nde bir kömür gemisinde korsan nöbeti tutuyor.

Balyoz Davası'nda 21 yıl hapis cezası alan Kurmay Albay Koray Eryaşa, Anayasa Mahkemesi, İstanbul Askeri Casusluk Davası'na dair "geç karar verdiği için", Albay Eryaşa 5 yıl 7 aylık hapis cezasının infaz süresini tamamladı ve tahliye oldu.

Koray Eryaşa tahliye olmasının ardından Silahlı Kuvvetler'deki görevine devam etmek istedi. Terfi etmeyi ve amiral olmayı bekleyen Eryaşa emekli edildi. Sputnik'de yer alan habere göre, Emekli Kurmay Albay Koray Eryaşa, şimdi bir kömür gemisinde korsan nöbeti tutuyor.

Davalar boyunca Eryaşa'nın avukatlığını yapan Murat Ergün, Koray Eryaşa'nın gemideki nöbet fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Balyoz davasında önce hapis cezası alan daha sonra tahliye olan Kurmay Albay Koray Eryaşa'nın sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafı tartışma yarattı.

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