'Balyoz'da, yakalama kararlarının kaldırılmasına ret

T24 - "Balyoz" davası kapsamında haklarında yakalam kararı çıkarılan müvazzf ve emekli 102 askerin bazıları için haklarında yapılan "yakalama kararının kaldırılması" talepleri reddedilirken, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Doğan'ın sağlık sorunları nedeniyle tutukluluğunun kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru "yeni delil yok" gerekçesiyle de reddedildi. 11. Ağır Mahkemesi, "ihsas-ı rey" kararının kabul edilmesinin de bir anlamı olmadığını açıkladı.



''Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan bazı sanıkların avukatlarının kararın geri alınması yönündeki talepleri reddedildi.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, haklarında yakalama kararı çıkarılan sanıklardan 85'inin, bu kararın kaldırılması yönündeki yaptığı başvuru ile yine bu kişiler arasında yer alan aralarında Feyyaz Öğütçü ile eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık'ın avukatları tarafından yapılan tutuklama kararının kaldırılması yönündeki taleplerini değerlendirdi.

Mahkeme heyetinin, dosyadaki delil durumu, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, sanıkların üzerlerine atılı suçun Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 100. maddesinde belirtilen katalog suçlardan olması, belirtilen bu nedenlerle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağından bahisle sanıklar adına CMK'nın 98/3'üncü maddesi uyarınca yakalama emri çıkardığı hatırlatıldı.



Çıkarılan yakalama emirlerinin CMK'nın yakalama emri ve nedenlerini düzenleyen 98 ve tutuklama nedenlerinin yer aldığı 100. maddesiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden mahkeme heyeti, belirtilen bu sebeplerle mahkemece verilen yakalama kararlarında isabetsizlik bulunmadığını kaydetti.



Mahkeme heyeti, bu nedenlerle yakalama emrinin kaldırılması yönündeki taleplerin reddine karar vererek, talepleri itiraz olarak değerlendirilip incelenmesi için İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.



Heyet, aralarında Feyyaz Öğütçü'nün de bulunduğu 5 kişinin avukatlarının yaptığı tutuklama kararına itirazları konusunda ''mahkeme tarafından verilen herhangi bir tutuklama kararı bulunmadığı, verilmeyen veya infazı olmayan bir karara itiraz edilmesinin de fiilen imkansız olması nedeniyle'' karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.



Mahkeme heyeti, bu yöndeki itirazın değerlendirilmesi için evrakı İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine yolladı.





'Doğan'ın yakalama kararının kaldırılması için yeni bir delil yok'





Heyet, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan hakkında çıkarılan yakalama emrinin sağlık sorunları nedeniyle durdurulması ve kaldırılması yönündeki talebi de değerlendirdi.



Doğan'ın hasta kabul kartları, takip formları ve raporlarını inceleyen mahkeme heyeti, yakalama kararının kaldırılmasını veya geri alınmasını gerektirecek yeni bir delil sunulmadığını belirtti.

Sanık lehine yeni bir delil sunulmadığından bu yöndeki talebin reddine karar veren mahkeme heyeti, bu yöndeki talebi de itiraz olarak değerlendirilmesi için İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.





Tuğamiraller Gavremoğlu ve Türkmen'in yakalama kararlarının iptali istendi





Bu arada, Tuğamiraller Abdullah Gavremoğlu ve Ahmet Türkmen'in avukatı Naim Karakaya, savcının görüşü alınmadan müvekkilleri hakkında çıkarılan yakalama kararının iptalini istedi.





'İhsas-ı rey anlamı yok'





Bazı sanıkların avukatlarının yaptıkları reddi hâkim talebini kabul etmeyen İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçesinde, ''İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin bir kısım sanıklar hakkında yakalama müzekkeresi çıkarmasının, hâkimler yönünden ihsas-ı rey anlamına gelemeyeceği'' ifadesine yer verdi.



Hâkimlerin, bir kısım sanık vekillerinin dilekçelerinde belirtilen hususların, ihsas-ı rey anlamını taşımadığı ve bu nedenle hâkimin reddi talebinin reddine karar verilmesi gerektiği düşüncesinde görüş bildirdikleri ifade edilen kararda, savcının görüşünde de ret sebeplerinin herhangi birinin bulunmadığından, bu yöndeki taleplerin kabul edilmemesini talep ettiği belirtildi.





