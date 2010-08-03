-BALYOZ'DA YAKALAMA EMİRLERİNE ERTELEME TALEBİNE KARAR YOK İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Altay'ın ''Balyoz Planı'' davası kapsamında çıkartılan yakalama emirlerinin uygulanmasının ertelenmesi'' yönündeki yazısı konusunda, ''karar vermeye yer olmadığına'' hükmetti. Alınan bilgiye göre, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında İnfaz Savcılığı görevini yürüten Selim Berna Altay, dava kapsamında çıkartılan yakalama emirlerinin uygulamasının ertelenmesi konusunda İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir yazı gönderdi. Yazıyı inceleyen mahkeme, söz konusu dava dosyalarının bazı klasörlerinin reddi hakim talepleri konusundaki itirazlar nedeniyle İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bulunduğu, mahkeme savcısının da bu nedenle henüz görüşünü bildirmediğini belirterek, Altay'ın yazısı konusunda bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.