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BALYOZ'DA ÜÇÜNCÜ DURUŞMA 6 OCAK'TA İSTANBUL (A.A)

28 Aralık 2010 17:02

-BALYOZ'DA ÜÇÜNCÜ DURUŞMA 6 OCAK'TA İSTANBUL (A.A) - 28.12.2010 - ''Balyoz Planı'' davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, reddihakim taleplerin reddine ilişkin İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 6 Ocak 2011 tarihine erteledi.  Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen davada söz alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına'nın avukatı Hasan Fehmi Demir, bu kadar muvazzaf subay ve üst düzey komutanın bulunduğu davada sanıkların terör suçundan yargılandığını söyledi. Demir, ''Burada garip bir durum ortaya çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri terörist, terör örgütü de ordu sayılıyor. Askeriye ile ilgili bir sorun olduğunda Genelkurmay Başkanlığına sorulmuyor, en can alıcı konular İmralı ile görüşülüyor'' iddiasında bulundu.  İstanbul Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş'ın Anayasa Mahkemesinde yargılanma talebinin reddedilmesine ilişkin görüşüne katılmadığını ifade eden Demir, işlenen suçun görev suçu olup olmadığının daha teminatlı bir mahkeme olan Anayasa Mahkemesinin takdirine bırakılmasını istediklerini söyledi. Sanıklardan Faruk Oktay Memioğlu'nun avukatı da müvekkilinin kanser olduğunu belirterek, bağırsağından 60 santimetre kesildiğini, bu nedenle duruşmalara katılmasının zor olduğu, duruşmalardan vareste tutulması gerektiğini bildirdi.  Tutuklu sanık Albay Dursun Çiçek de mahkemeye duruşma aralarında yakınlarıyla görüşmek için başvurduklarını, bunun Silivri Cumhuriyet Savcılığına bildirmelerinin istendiğini ifade ederek, ''Burası bağımsız, tarafsız mahkeme ise bu kararları sizin vermeniz gerekir'' dedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken ise duruşma aşamasındaki olayları yönetmekle görevli olduklarını belirterek, kişilerin cezaevinde yakınlarıyla görüşmelerinin cezaevi kolluk güçleri ve cezaevi savcılığının inisiyatifinde olduğunu söyledi. Başkan Diken, daha sonra taleplere ilişkin aldıkları ara kararı açıkladı. Diken, 3 üye hakiminreddine ilişkin yapılan talebin İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiğini anımsatarak, bu karara da İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine başvurularak itiraz edildiğini söyledi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin bu yöndeki başvuruyu karara bağlanmasının beklenmesine hükmettiklerini ifade eden Başkan Diken, bu nedenle duruşmanın 6 Ocak 2011 tarihine bırakıldığını bildirdi. 

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