Balyoz'da temyiz savunmaları tamamlandı, karar 9 Ekim'de çıkıyor

Balyoz davası temyiz duruşmasında savunmaların tamamlanmasının ardından, Yargıtay kararların 9 Ekim tarihinde açıklanacağını bildirdi.

Emekli Oramiral Özden Örnek ile emekli orgeneraller Halil İbrahim Fırtına ve Çetin Doğan'ın da arasında bulunduğu 361 sanıklı "Balyoz Planı" davasının, Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki temyiz duruşmasında savunmalar tamamlandı.

Mahkeme Balyoz Planı davasında kararını 9 Ekim 2013'te açıklayacak.

Üç komutana 20 yıl ceza verilmişti

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 250'si tutuklu 365 sanığın yargılandığı Balyoz Davası'nda mahkeme eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanlarından emekli Orgeneral Çetin Doğan’a 20 yıl hapis cezası vermişti. 34 sanık için ise beraat kararı verilmişti.

Üç isme verilen cezanın gerekçesinde ise "Türkiye Cumhuriyeti İcra vekili heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs" ifadeleri yer almıştı.

18 yıl hapis cezası alanlar

MHP Milletvekili Engin Alan, emekli Org. Ergin Saygun, Org. Bilgin Balanlı, eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, emekli Korgeneral Nejat Bek, emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü, emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri, emekli Albay Cemal Temizöz, Koramiral Abdullah Can Erenoğlu, emekli Koramiral Kadir Sağdıç ve emekli Korgeneral Yurdaer Olcan ise 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

34 beraat

Mahkeme Albay Dursun Çiçek'i de 16 yıl hapis cezasıyla cezalandırmıştı. Mahkeme kararı ile sanıklardan 330'u ceza almıştı. 34 sanık için beraat kararı verilirken 250 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Duruşmada bulunmayan ancak ceza alan tutuksuz bazı sanıklar hakkında ise yakalama kararı çıkmıştı.

Mahkeme ayrıca, duruşma salonundaki 6 tutuksuz sanığın tutuklanmasına, 69 sanık hakkında da yakalama emri çıkarılmasına karar verirken beraat eden 34 kişiden biri albay diğerleri ise astsubaydı.