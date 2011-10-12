'Balyoz'da 'tatmin edici' bir kanıt yok!'

T24 - WikiLeaks belgelerinde yer alan, 26 Şubat 2010 tarihli, eski ABD Ankara Büyükelçisi James Jeffrey imzalı bir telgrafta geçen yıl başında Balyoz operasyonunda birbiri ardına gelen gözaltı dalgaları anlatılırken “AKP’nin eski Meclis Başkanı da, bize kamuoyunu gözaltıların geçerliliği konusunda ‘tatmin edecek’ bir kanıtın ortaya çıkmadığını anlattı” ifadesi yer aldı.



Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; 2010 başında dalgalar halinde gelen Balyoz gözaltı ve tutuklamaları konusunda ABD Dışişleri Bakanlığı’na çekilen telgrafın özet bölümünde şöyle denildi:



“Bir İstanbul mahkemesi 26 Şubat’ta hükümete karşı ‘Balyoz’ darbe planı iddiasıyla gözaltında bulunan on bir subayı suçladı ve tutukladı (toplamı 31’e ulaştı). Ayrıca, 13 şehirde yeni gözaltı dalgası 18 yeni subayın hapse konulmasını getirdi. Bununla beraber Türkiye’de tansiyon görünürde, Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Başbuğ arasında 25 Şubat’ta yapılan, kamuoyuna iyi bir şekilde duyurulmuş bulunan toplantıdan ve üç üst düzey emekli komutanın bırakılmasından sonra azaldı. Başbakan Erdoğan’ın ertesi gün kamuoyuna yaptığı sert açıklamalar, hükümetin ayrıntılı ‘Balyoz’ planını içeren 2003 semineriyle bağlantılı askerlerin büyük bölümüyle ilgili kapsamlı kovuşturmayı daha ileri götürmeye kararlı olduğunu ortaya koyuyor. AKP’nin eski Meclis Başkanı da bize kamuoyunu gözaltıların geçerliliği konusunda ‘tatmin edecek’ bir kanıtın ortaya çıkmadığını anlattı.”



Telgrafın “Yorum” bölümünde ise Başbakan Erdoğan’ın dev gözaltı dalgası sonrası yaptığı açıklamalar konusunda görüşler belirtildi.



