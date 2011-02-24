-BALYOZ'DA TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 24.02.2011 - ''Balyoz Planı'' davasını yürüten İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, haklarında yakalama emri ve tutuklama kararı verilen 162 sanıkla ilgili yapılan ''tutuklama ve yakalama emri kararının kaldırılması'' yönündeki talepleri reddetti. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen ''Balyoz Planı'' davasının 11 Şubat 2011 tarihli duruşmasında 163 sanık hakkında çıkarılan yakalama emri ve tutuklama kararına, 162 sanık avukatı tarafından çeşitli zamanlarda itiraz edildi. Talepleri değerlendiren İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 162 sanık hakkında ''kararın geri alınması'' yönündeki talepleri, Ceza Muhakemeleri Kanununun (CMK) 268. maddesini kapsamında karar yerinde olduğu gerekçesiyle reddetti. Mahkeme heyeti, kararı değerlendirmesi için talepleri bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine yönlendirdi.