'Balyoz'da Savcı Pehlivan'ın imza yetkis alındı

T24 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, "Balyoz" adı verilen soruşturmayı yürütmek ve koordine etmekle görevli olan başsavcıvekilinin, çalışma arkadaşları arasında görev değişimi yaptığını ve bunun makul sebeplere dayandığını söyledi. Son olarak Koordinatör savcı Süleyman Pehlivan'ın imza yetkisi alındı, yetki savcı Mehmet Ergül'e verildi.



Sultanahmet'teki İstanbul Adalet Sarayı'na gelişinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başsavcı Engin, "Balyoz planı" iddiaları soruşturmasını yürüten savcılarla ilgili görev değişikliği yapılması konusunda dünden beri yanlış yorumlar ve değerlendirmeler yapıldığını kaydetti.



Örgütlü suçlar biriminde, adı geçen soruşturmayı yürütmekle görevli savcıların açığa alınmaları ya da yetkilerinin kaldırılmasının söz konusu olmadığını belirten Engin, zaten kendilerinin böyle bir işlemi yapmak için yetkilerinin ve görevlerinin bulunmadığını bildirdi.



Örgütlü suçlar biriminde "Balyoz" adı verilen soruşturmanın dışında da soruşturmalar bulunduğunu vurgulayan Başsavcı Engin, bu birimde çok sayıda önemli soruşturma yürütüldüğünü, adı geçen savcıların uhdesinde de çok önemli başka soruşturmalar bulunduğunu söyledi.



Savcıların bu soruşturmaları yürütmeye devam edeceklerini belirten Başsavcı Engin, "Esasen örgütlü suçlar birimimizde kamuoyunda 'Balyoz' adı verilen bu soruşturmayı yürütmek ve koordine etmekle başsavcıvekilimiz görevlidir. Bu soruşturmanın başında oradaki başsavcıvekilimiz vardır. Başsavcıvekilimiz çalışma arkadaşlarının arasında bir görev değişimi yapmıştır. Kendi çalışacağı arkadaşları arasında yapmış olduğu bu değişiklik makul sebeplere dayanmaktadır" dedi.



Engin ayrıca, "Tabii ki yeni görev verdiği savcı arkadaşlarımızın da dosyaları bir süre incelemesi ve tetkik etmesi gerekli olduğundan operasyonlara ara verilmiştir. Olay bundan ibarettir. Bu değişiklik konusunda başsavcıvekilinin bana getirdiği gerekçeler ve izahatlar benim tarafımdan da makul ve doğru bulunmuştur. Bu nedenle böyle bir değişiklik yapılmıştır. Yoksa bu görevdeki diğer arkadaşlarımız hakkında olumsuz herhangi bir düşünce veyahut da tasarruftan kaynaklanmamaktadır" diye konuştu.





Bakan Ergin'in açıklaması



Adalet Bakanı Sadullah Ergin de, Bakanlığa gelişinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Ergin, İstanbul Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in tarafından 'Balyoz' soruşturmasını gerçekleştiren iki savcının görevden almasıyla ilgili bir soru üzerine, tek tek olayları tartışmayacağını söyledi.



Türk yargısı ile ilgili sorunların olduğu ve bunun reforme edilmesi gerektiğinin uzun zamandır konuşulduğunu dile getiren Ergin, İstanbul'da 2 değil 4 savcı olduğunu; 2 savcı hakkında işlem yapıldığını belirtti.



Ergin, "Bugün bu olayı konuşuruz, yarın başka bir olayı konuşuruz. Bunun temelinden çözmemiz gerekiyor. Yaptığımız çalışmaların amacı Türk yargısını uluslararası standartlara kavuşturmaktır." dedi.





HSYK Başkanvekili'ne soruldu



HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, kurul toplantısına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Balyoz" soruşturmasını yürüten iki savcının soruşturmadan alınmalarıyla ilgili sorular üzerine Özbek, "Görevden alınma değil. Sanıyorum soruşturmada başka savcıların görevlendirilmesi söz konusu olmuş. Ben de basından öğrendim" dedi.



Bir başka soru üzerine Özbek, Başsavcı'nın böyle bir yetkisi bulunduğunu ifade ederek, "Başsavcının elbette kendi gözetiminde olan soruşturmalarda bir düzenleme ve gözetim yetkisi her zaman vardır" diye konuştu.



"Başsavcı hangi durumlarda müdahil oluyor?" sorusuna karşılık Özbek, "Orada ne düşündüler onu bilemiyorum" yanıtını verdi.



Bir başka soruya ilişkin olarak da Özbek, konuyla ilgili HSYK'ya herhangi bir suç duyurusu veya şikayette bulunulmadığını, konunun HSYK ile ilgili olmadığını bildirdi. Bir gazetecinin, "Savcılar işlem yaparken başsavcıdan onay almak zorundalar mı?" sorusuna, "Tüm soruşturmalar başsavcının gözetiminde yapılır. Savcılık bir kurumdur. Mahkemeler gibi tek tek çalışan organlar değil" yanıtını verdi.



"Yani izin mi almaları gerekir?" sorusu üzerine Özbek, "İzin veya birlikte yürütme anlamına gelir" dedi.





Görevden alındıklarını bilmiyorlarmış!..



Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsacılığı ve Adliye kaynaklarından Doğan Haber Ajansı'na ulaşan bilgilere göre "Balyoz" savcıları Bilal Bayraktar ve Mehmet Berk soruşturmadan veya görevden alındıkları yönünde bilgiye yada tebliğe sahip değil.



Savcılara bu konuyla ilgili sözlü veya yazılı bir tebligatın yapılmadığı öğrenildi. Adli çevrelerin savcıların soruşturmadan alındıkları yönündeki haberleri internet siteleri ve televizyonlardan takip ettikleri belirtiliyor.



Öte yandan söz konusu savcıların, operasyonları Başsavcı Aykut Cengiz Engin ile Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı'ya haber vermediği için soruşturmadan alındıkları yönündeki iddia da yine Doğan Haber Ajansı'na ulaşan bilgilere bazı adli çevreler tarafından çelişkili bulunuyor. Bunun nedeninin de soruşturmadan alındığı iddia edilen iki savcının, yardımcı savcı statüsünde oldukları, dolayısıyla soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilmesi gereken bütün bilgilerin soruşturmaya 'koordinatör savcı' olarak atanan Süleyman Pehlivan tarafından bildirilmesi gerektiği, bunun usul uygulaması olduğu konuşuluyor.



Görevden alındıkları belirtilen savcılar arasında bu ismin olmaması, çelişkinin nedeni olarak gösteriliyor.











