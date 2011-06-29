-BALYOZ'DA KOMUTANLARA HAPİS İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 29.06.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı ve Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş'ın da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 28 sanığın ''Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs'' suçundan 15 ile 20'şer yıl arasında hapisle cezalandırılması istendi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından hazırlanan ve 10. Ağır Ceza Mahkemesince dün kabul edilen 82 sayfalık iddianamede, ele geçirilen deliller bütün olarak değerlendirildiğinde, sanıkların ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs'' suçunu işledikleri öne sürüldü. İddianamede, Balanlı ve Taş'ın da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu, 8'i hakkında da yakalama kararı bulunan 28 sanığın, eylemlerine uyan ve lehe olan 765 sayılı TCK'nın 147 ve 61/1. maddeleri uyarınca 15 ile 20'şer yıl arasında hapisle cezalandırılmaları talep edildi.