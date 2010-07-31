Balyoz'da itirazlar ile YAŞ'ta terfiler aynı gün ele alınacak!

T24 - Balyoz davası kapsamında 102 muvazzaf ve emekli askerin yakalama ve tutuklama kararlarına itirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı Şeref Akçay, bugün bir karara varılamadığını, çalışmaların pazar günü de süreceğini kaydetti. Bu açıklamayla itiraz kararları, terfilerin de ele alınacağı Yüksek Askerî Şûra ile aynı güne kaldı. Bu arada Afyon'da para çekmek için orduevinden ayrıldığı sırada gözaltına alınan emekli Albay Şentürk'ün avukatı, Şentürk'ün Mart 2003'teki seminere katılmadığına dair belgeler olduğunu açıkladı.



Balyoz davası kapsamında 102 asker hakkında çıkarılan tutuklama ve yakalama kararlarına itirazı değerlendiren İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şeref Akçay, akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'den ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Akçay, kararlara ilişkin itiraz değerlendirmelerinde bir sonuca varılamadığını, çalışmaların pazar günü de süreceğini söyledi. Böylece mahkeme kararı, Yüksek Askerî Şûra'da terfilerin de görüşüleceği pazar gününe kaldı.



102 muvazzaf ve emekli asker için 8 gün önce 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce çıkarılan yakalama kararlarına itiraza, bir üst mahkeme olan 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bakılıyor.



Mahkemenin itirazları kabul etmemesi halinde 102 emekli ve muvazzaf asker tutuklanarak cezaevine gönderilecek.



Geçtiğimiz günlerde davanın bir numaralı ismi eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan Milas Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı. Polis gözetiminde İstanbul'a gelen Doğan hastaneye kaldırılmıştı. Anjiyo olan Çetin Doğan, Siyami Ersek Göğüs ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında bulunuyor.



Para çekmek için evden çıkan ve polislerce gözaltına alınarak davanın gözaltındaki 2. ismi olan emekli Albay Ahmek Şentürk'ün de pazartesi günü İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.





Şentürk'ün avukatı: Müvekkilim seminere katılmadı





Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Şentürk’ün gözaltına alınmasının ardından açıklama yapan avukatı Zeki Arslan, müvekkilinin Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşadığını, Balyoz eylem planına katılmadığına dair belgeler bulunduğunu söyledi. Arslan şöyle devam etti:



“Ahmet Şentürk 5'inci Kolordu Komutanlığı’na bağlı olan 55'inci Mekanize Tugay Komutanlığı’nda Kurmay Başkanı olarak görev yapıyordu. 31 Aralık 2002 tarihinde, 5-6-7 Mart 2003 tarihinde yapılacak plan semineri için tebligat gönderildi. Bu seminere komutanlar ve kurmay başkanları çağrıldı. Kurmay Başkanı olduğu için dolaysıyla Ahmet Şentürk de çağrıldı. Müvekkilim seminer yapılmadan önce 28 Şubat 2003 günü emekli olmak için Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na başvuruda bulundu. Her muazzaf subay gibi toplam 45 gün izin alıp ayrıldı. Bu süre içersinde Bursa’nın Mudanya ilçesinde satın aldığı evinin tadilatıyla uğraşıyordu. Kendisi izini bittikten sonra Nisan ayının ortasında emekli oldu. Katılmadığı bir seminerden dolayı suçlanıp gözaltına alınıyor. Bu belgeleri mahkemeye vereceğim. Kişilerin haksız yere özgürlüğü kısıtlanamaz.”





