'Balyoz'da İbrahim Fırtına'nın reddi hâkim talebine ret!

T24 - "Balyoz" davası kapsamında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, haklarında yakalama emri çıkarılan 17 sanığın avukatının "yakalama kararının geri alınması" talebini "yerinde bulmayarak" reddetti. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına'nın da aralarında bulunduğu 4 sanık avukatının "reddi hâkim" talepleri de reddedildi.

''Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan 17 sanığın avukatlarının, kararın geri alınması yönündeki talepleri reddedildi. Sanık avukatlarının taleplerini inceleyen İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, talepleri yerinde bulmayarak, reddine karar verdi.

Mahkeme heyeti, başvuruların itiraz olarak değerlendirilmesi için üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme heyeti, 26 ve 27 Temmuz tarihlerinde yapılan 85 başvuruyu da yerinde bulmamış, dilekçeleri itiraz olarak değerlendirmesi için de üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yollamıştı. Mahkeme heyeti ayrıca, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına'nın da aralarında bulunduğu 4 kişinin avukatı tarafından yapılan reddi hâkim taleplerini de değerlendirdi.

Buna göre, mahkeme hâkimleri bu talebin reddine karar verilmesi yönündeki görüşlerini de belirterek, itiraz olarak değerlendirilmesi için İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Yine 3 kişinin avukatı tarafından yapılan tutuklama kararının kaldırılması yönündeki talebi de inceleyen mahkeme heyeti, sanıklarla ilgili bir tutuklama kararı alınmadığı için bu yönde karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Öte yandan, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bazı sanıkların avukatlarının yaptığı yakalama emrine itirazlara ilişkin değerlendirmesinin ise sürdüğü öğrenildi.



