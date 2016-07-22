Balyoz'da hapis yatan subaylara 'acil görev' emri

'Balyoz', 'Askeri Casusluk' gibi davalar nedeniyle 3-4 yıl cezaevinde yatan kurmay subayların, başarısız darbe girişiminin ardından önemli konumlara yerleştirildiği belirtildi. 'Acil' koduyla göreve çağırılan kurmaylar göreve başladı.

Milliyet'in Gökhan Karakuş'un haberine göre, 15 Temmuz gecesi yaşanan askeri darbe girişimi sonrasında Kara, Hava ve Deniz kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı’nda çok sayıda general, amiral ve subay tutuklanırken, boş kalan önemli görevlere, 'kumpas davaları' olarak bilinen 'Balyoz', 'Askeri Casusluk' gibi çeşitli davalardan yargılanan ve beraat eden subaylar getirilmeye başlandı.

Deniz Kuvvetleri’nde hepsi de kurmay olan ve davalardan önce amiralliklerine kesin gözüyle bakılan albaylar, kritik ve önemli konumlara yerleştirildi. Bülent Olcay Sahil Güvenlik Komutanı, Önder Çelebi Amfibi Görev Kuvvet Komutanı, Aykar Tekin Güney Görev Grup Komutanı oldu. Kurmay albaylardan Cem Okyay ve Yankı Bağcıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı emrinde kritik görevlere atandı. “Acil” koduyla göreve çağırılan kurmay albaylar, göreve başladı.

Sahiller ona emanet

Emekli Hava Korgeneral Erol Olcay’ın da oğlu olan Kurmay Albay Bülent Olcay, Balyoz davası öncesine kadar geleceği en parlak subaylardan biri olarak gösteriliyordu. Balyoz kapsamında tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne konulan Olcay, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olcay, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “hak ihlali” kararının ardından 18 Haziran 2014’te tahliye oldu. Yeniden yapılan yargılamada beraat eden Olcay, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda atıl bir görevdeydi. Tümamiral Hakan Üstem’in askeri darbe girişimi nedeniyle görevden alınmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanı oldu. Olcay, daha önce savaş filosu olan Muhrip Filotilla Komutanlığı da yapmıştı.

Komando komutanı

Deniz Kurmay Albay Önder Çelebi de Balyoz davası kapsamında 3 yıl cezaevinde yattı, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. AYM’nin “hak ihlali” kararının ardından tahliye olan ve yeniden yargılama sonucu beraat eden Çelebi, Foça’da bulunan Amfibi Görev Grup Komutanlığı’na atandı. Darbeciler tarafından rehin alınan Tuğamiral Aydın Şirin’in yerine atanan Kurmay Albay Çelebi, denizden karaya çıkartma yapabilen eğitimli komandolardan sorumlu olacak.

Aksaz’a atandı

Deniz Kurmay Albay Aykar Tekin, Balyoz’da 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 3.5 yıl hapis yatan, tahliye olduktan sonra beraat eden Tekin, Haziran 2014’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda göreve döndü. Atıl bir görevde bulunan Tekin, Aksaz’daki deniz üssünde Güney Görev Grup Komutanı olarak görevlendirildi. Tekin, Akdeniz ve Ege’de devriye gezen, tatbikatlara ve uluslararası görevlere katılacak firkateyn, hücumbot, korvet ve denizaltılardan sorumlu olacak.

Görevi planlama

Donanma’nın en büyük savaş gemilerinden olan TCG Gaziantep’in komutanlığını yaptıktan sonra Harekat Plan Şube Müdürü iken Balyoz soruşturması kapsamında tutuklanan Kurmay Albay Cem Okyay, Maltepe Askeri Cezaevi’nde 3 yıl yattı. 16 yıl ceza alan Okyay, AYM’nin “hak ihlali” kararının ardından tahliye oldu. Yeniden yargılamada beraat etti ve Harp Akademileri’nde göreve başladı. Okyay, darbe girişiminin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın en önemli savaşa hazırlık birimi olan Harekât Başkanlığı Plan ve Teşkilat Daire Başkanlığı’nın başına getirildi. Okyay, deniz harekatlarının planlanması ve gemilerin seçilmesinde önemli söz sahibi olacak.

Harekat başkanı oldu

Deniz Kurmay Albay Yankı Bağcıoğlu, İstanbul Askeri Casusluk davası kapsamında 3 yıl hapis yattıktan sonra tahliye oldu ve beraat etti. Stratejist ve planlama uzmanı olan Bağcıoğlu, darbe girişiminin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Harekat Başkanlığı’na atandı. Harekat ve savaşa hazırlık, gemilerin seçimi ve koordinesi, personelin yönlendirilmesi gibi önemli bir görevi üstlenen Bağcıoğlu görevine başladı.