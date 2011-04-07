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BALYOZ'DA BİR TUTUKLAMA DAHA İSTANBUL (A.A)

07 Nisan 2011 16:45

-BALYOZ'DA BİR TUTUKLAMA DAHA İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yeni Zelanda askeri ateşesi Albay Murat Ataç tutuklandı. Yurt dışından İstanbul Merkez Komutanlığına gelerek teslim olan Ataç, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan duruşma salonunda, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin karşısına çıktı. Hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunan Ataç, yurt dışında görev yaptığını söyledi. Ataç, ''Balyoz Planı'' eklerinde isminin yazılmasıyla ilgili avukatının suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti. Ataç'ın avukatı Halil Yeşilyurt da müvekkilinin Yeni Zelanda'da askeri ateşe olduğunu belirterek, eşi ve küçük çocuğunu orada bırakarak Türkiye'ye geldiğini, yakalama kararının vicahiyeye çevrildikten sonra müvekkilinin serbest bırakılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ataç'ın tutuklanmasına hükmetti. Ataç ile birlikte dava kapsamında tutuklananların sayısı 162'ye çıktı. Bu arada, ''Balyoz Planı'' davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi kaleminin de cezaevinin içinde daha önce ''Ergenekon'' davaları için yapılan duruşma salonuna taşındığı öğrenildi. 

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