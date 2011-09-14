Balyoz'da 5 subaya tutuklama istemi

T24 - Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu ve Hava Pilot Tuğgeneral Mustafa İlhan'ın da aralarında bulunduğu 5 muvazzaf asker, “Balyoz Planı” soruşturması kapsamında tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde “Balyoz Planı” soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından sorgulanan 5 muvazzaf askerin sorgusu tamamlandı.



Savcı Ayar, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu, Hava Pilot Tuğgeneral Mustafa İlhan ve Kurmay albaylar Ender Kahya, Yusuf Afat ve Önder Çelebi'yi, tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk etti.



Şüphelilerin mahkemece sorgulanması bekleniyor.



Tuğgeneral Mustafa İlhan’ın adı internet sitelerine düşen PKK'lılara zayiat verdiği gerekçesiyle Heron'ların düşürülmesinin istendiği telefon görüşmeleri iddiasıyla da gündeme gelmişti.





