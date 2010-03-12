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'Balyoz'da 4 askerin tutukluluğu itirazına ret

"Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında tutuklanan 4 askerin tutukluluğuna edilen itiraza ilişkin karar açıklandı.

12 Mart 2010 02:00

T24 - "Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında tutuklanan Konya İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Özçoban ve Yarbay Yusuf Kelleli ile astsubaylar Musa Fariz ve İmdat Çolak'ın tutukluluğuna yapılan itirazlar reddedildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan emekli ve muvazzaf askerlerin avukatlarınca, çeşitli dönemlerde, tutuklamayı gerçekleştiren İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itiraz başvurularının değerlendirilmesi tamamlandı.

İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, soruşturma kapsamında ''Türkiye Cumhuriyeti hükümeti yürütme organını cebren iskat ve men etmeye teşebbüs'' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Konya İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Özçoban ve Yarbay Yusuf Kelleli ile astsubaylar Musa Fariz ve İmdat Çolak'ın tutukluluk hallerinin devamına oy çokluğuyla karar verdi.

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