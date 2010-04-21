Balyoz'da 3 askere tahliye

T24 - "Balyoz Harekât Planı" soruştuması kapsamında tutuklu bulunan 2'si muvazzaf 3 askerin tahliye edildi.





Özcan, Çehreli ve Arısoy'un avukatlarınca, müvekkillerinin tahliyeleri istemiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuştu.





Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, üç şüphelinin tahliyesine karar verdi.





Özcan ve Çehreli'nin Avukatı İhsan Nuri Tezel, müvekkilleriyle ilgili daha önce İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuklamanın kaldırılması yönünde başvuruda bulunduklarını, başvurunun mahkeme heyetince reddedildiğini ve bunun üzerine bir üst mahkeme olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazlarını sunduklarını kaydetti.





Tezel, itirazlarını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin bugün(21 Nisan 2010), Özcan, Çehreli ve Arısoy hakkında tahliye kararı verdiğini söyledi.







İlk dalgada tutuklanmışlardı







3 asker de Balyoz Harekât Planı soruşturması ilk dalga operasyonlarında gözaltına alınmalarının ardından tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.





Emekli Albay Özcan, ‘cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, bu amaçla yasadışı örgüt kurmak ve üye olmak’ suçlarından tutuklanmıştı.

