T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balyoz'da 3 askere tahliye

"Balyoz Harekât Planı" soruştuması kapsamında tutuklu bulunan 2'si muvazzaf 3 asker tahliye edildi.

21 Nisan 2010 03:00

T24 - "Balyoz Harekât Planı" soruştuması kapsamında tutuklu bulunan 2'si muvazzaf 3 askerin tahliye edildi.


Özcan, Çehreli ve Arısoy'un avukatlarınca, müvekkillerinin tahliyeleri istemiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuştu.


Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, üç şüphelinin tahliyesine karar verdi.


Özcan ve Çehreli'nin Avukatı İhsan Nuri Tezel, müvekkilleriyle ilgili daha önce İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuklamanın kaldırılması yönünde başvuruda bulunduklarını, başvurunun mahkeme heyetince reddedildiğini ve bunun üzerine bir üst mahkeme olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazlarını sunduklarını kaydetti.


Tezel, itirazlarını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin bugün(21 Nisan 2010), Özcan, Çehreli ve Arısoy hakkında tahliye kararı verdiğini söyledi.



İlk dalgada tutuklanmışlardı



3 asker de Balyoz Harekât Planı soruşturması ilk dalga operasyonlarında gözaltına alınmalarının ardından tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.


Emekli Albay Özcan, ‘cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, bu amaçla yasadışı örgüt kurmak ve üye olmak’ suçlarından tutuklanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24