'Balyoz'da 200 polis ismi çıktı

T24 - 2003’te 1. Ordu tarafından darbe planı yapıldığı iddiasıyla yürütülen Balyoz soruşturmasına ilişkin belgelerden 200 kadar polisin adı çıktı. İsimleri rumuzlu yazılan polislerin “askeri müdahalede nasıl kullanılacağı”na ilişkin özel görev listeleri oluşturuldu.



Balyoz Planı soruşturması çerçevesinde savcılığın talimatıyla incelenen 5 bin sayfalık doküman arasından tartışma yaratacak belgeler çıktı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, belgeler arasında, 2003’teki seminerde emniyet personelinin de tartışıldığı ve isimleri belirlenen polislere özel görevler verildiğini gösteren listeler bulundu. Özel listelerde, birden fazla eylem planını içeren Balyoz Planı’nın uygulanması sırasında hangi polise hangi eylemde nasıl bir görev verilebileceği açıkça anlatıldı.





İsimleri tek tek yazıldı



1. Ordu Komutanlığı karargâhında görevli üst rütbeli personel tarafından bilgisayar ortamında hazırlandığı anlaşılan listelerin, komutanlığın sorumluluk bölgesindeki illerden bazılarında görev yapan personeli kapsadığı öğrenildi.



Excel dosyası olarak hazırlanan listelerde, özellikle planın hazırlandığı dönemde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli il emniyet müdürlüklerinde görev yapan emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser ve komiserlerden bazılarının tek tek isimlerinin yer aldığı görüldü.



Söz konusu polislerin isimlerinin, 1. Ordu Komutanlığı’nın görev kapsamında kalan her il için ayrı ayrı düzenlenen görev listelerinde yer aldığı öğrenildi. İsimleri listede geçen 200 polisin büyük bölümünün de, 2003’te İstanbul’da görev yapan polis müdürleri ve amirlerinden oluştuğu anlaşıldı.



İstanbul listesinde, geçmişte emniyet müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak kritik görevlerde bulunan polislerin yanı sıra bazı polis okullarında görev yapan müdür ve amirlerin de yer aldığı, tüm polislerin “infaz grubu”, “sorgu ve ifade almada görevlendirilebilir”, “yöneticilik yapabilir” şeklinde sınıflandırıldığı anlaşıldı.



Bu polislerin, eylem planını hazırladığı öne sürülen 1. Ordu Komutanlığı personelinin dolaylı veya doğrudan temas kurduğu isimler arasından seçilerek yazıldığı iddia edildi.



Listelerde 2, 3 ve 4. sınıf emniyet müdürlerinin yanı sıra, 1. sınıf emniyet müdürlerinin de yer aldığı, bu polislerden bazılarının halen kritik görevlerde bulunduğu belirtildi.





Haberleri yok



Balyoz Planı soruşturmasında isimleri geçen emniyetçilerin de tıpkı benzer bir listede adları bulunan gazeteciler gibi plana dahil edildiklerinden habersiz olduğu belirtildi.





Savcı Seçkin: Özel yetkilerimi alın



Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı ile aynı yetkilerle donatılan ve “sürpriz şekilde” 1 aylık izne ayrılan Savcı Olcay Seçkin’in, HSYK’ya dilekçe verdiği öğrenildi. İddiaya göre Seçkin, “özel yetkilerinin kaldırılmasını” istedi. Seçkin, “Balyoz Güvenlik Harekât Planı”yla ilgili iddialara ilişkin soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta yapılan gözaltılar öncesinde 5 gün rapor alarak, komutanların sorgusuna girmemişti. Seçkin, hemen ardından 1 aylık izne ayrıldı.



Bu arada, HSYK, Seçkin’in emeklilik kararı aldığını basından öğrendi. İstanbul Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, “Sağlık sorunları var, bana bildirdi” derken, Başsavcılık yetkilileri HSYK’nın, sağlık sorunlarından yakınan Seçkin’i bu göreve ‘bilgisi, iradesi ve talebi’ olmaksızın atadığını, Seçkin’in bu görevi yapmak istemediğini söyledi. Seçkin’in HSYK’nın karar aldığı günden bu yana “ayrılma” eğiliminde olduğu belirtildi.





