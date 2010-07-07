-BALYOZ'DA 196 ŞÜPHELİYE HAPİS İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede, 196 şüphelinin, 15 ile 20 yıl arasında hapis cezası öngören ve'' Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs'' suçunu düzenleyen eski TCK'nın 147. ve 61. maddeleri gereğince cezalandırılması istendi. 968 sayfa ve 183 ek klasörden oluşan iddianamede, 196 şüpheli arasında birinci sırada, Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, ikinci sırada Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, üçüncü sırada Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ve dördüncü sırada Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun yer aldı. ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasında tutuklu yargılanan Albay Dursun Çiçek'in de şüpheliler arasında yer aldığı iddianamede, 2 tutuklu şüphelinin ise Albay Cengiz Köylü ile emekli Albay Kubilay Aktaş olduğu belirtildi. İddianamede, tüm şüphelilerin 15 ile 20 yıl arasında hapis cezası öngören ve '' Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs'' suçunu düzenleyen eski TCK'nın 147. ile 61. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istendi. Soruşturma kapsamında, 46 kişi hakkında takipsizlik kararı verildiği, ifadeleri alınamayan bazı şüphelilerin de dosyalarının ayrılarak haklarındaki soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.