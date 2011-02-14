-''BALYOZ''DA 12 TUTUKLAMA DAHA İSTANBUL (A.A) - 14.02.2011 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında yakalama emri ve tutuklama kararı verilen 11'i muvazzaf, 1'i emekli subay 12 sanık, haklarındaki kararların yüzlerine okunmasının ardından tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen emekli subay Harun Özdemir ile Merkez Komutanlığı görevlilerince getirilen muvazzaf subay 11 sanık, davayı yürüten İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemede ifadesi sorulan sanıklardan Tümamiral Soner Polat, 11 Şubatta yapılan duruşmaya katılmasına rağmen duruşmada yok sayıldığını ve hakkında yakalama müzekkeresi çıkarıldığını belirterek, ''iddia makamı dijital verilere dayanarak iddianame hazırlamıştır. Dijital verilerin değiştirilmesi mümkündür, sanıklar dahi iddianamede karıştırılmıştır'' dedi. Bu çelişkilere rağmen mahkemenin 163 kişi hakkında tutuklama kararı vermesinin mahkemenin tarafsızlığı konusunda kuşku oluşturduğunu savunan Polat, atılı suçları kabul etmediğini kaydederek, beraatını talep etti. Sanıklardan İbrahim Koray Özyurt da, yakalama emri verildiğinde duruşma salonunda olduğunu belirterek, ''Müdahale talebi konusunda beyanda bulunmadım. Ancak bu sırada yerimdeydim ve mikrofonu sağımdaki şahıstan alıp solumdaki şahısa verdim. Kendim beyanda bulunmak istemedim. Dikkatli bir şekilde kontrol yapılsaydı bu görülürdü. Hakkımda neden yakalama kararı çıkarıldığını anlamaya çalışıyorum. Savunma hakkımı duruşmada kullanacağım'' diye konuştu. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan sanıklardan Mustafa Koç da, bütün duruşmalara katıldığını ve hakkında tutuklama kararı verilen duruşmada da bulunduğunu anlatarak, duruşmada beyanda bulunduktan sonra salondan saat 16.30'da beraber yargılandığı bir arkadaşını uçağa yetiştirmek için ayrıldığını, daha sonra savcının tutuklama talebinden haberdar edildiğini, bunu duyunca Merkez Komutanlığı'na gittiğini, komutanlıkta nöbetçi savcılıkla irtibat kurulduğunu ve savcının mahkemeye gitmesi konusunda talimat verdiğini aktardı. Cumartesi günü İstanbul Nöbetçi 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkında ''yol tutuklaması'' kararı verdiğini de hatırlatan Koç, yargılanmaktan kaçmasının söz konusu olamayacağını ve kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi. Sanıklardan Nihat Özkan da, 11 Şubatta yapılan duruşmaya katıldığını, ancak bir yolcusu olduğu için salondan ayrıldığını ifade ederek, ''avukatım hakkımda tutuklama kararı çıktığını söyledi. Merkez Komutanlığına geldim, daha sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldım. Savunmamı daha sonra yapacağım, dijital verilere dayanarak yargılanıyorum ve adil yargılanmadığım düşüncesindeyim'' dedi. Mahkemenin 12 Şubat 2011'de yapılan duruşmasına katılıp ve daha sonra duruşmadan ayrıldıkları için haklarında tutuklama kararı verilen muvazzaf asker sanıklar Mustafa Koç ve Nihat Özkan ile duruşmaya katılmadıkları için haklarında yakalama emri verilen muvazzaf subay olan sanıklar Soner Polat, İbrahim Koray Özyurt, Mehmet Ferhat Çolpan, Meftun Hıraca, Nihat Altınbulak, Mustafa Yuvanç, Abdurrahman Başbuğ, Erdinç Atik ve Yunus Nadi Erkut haklarında çıkarılan kararların yüzlerine okunmasının ardından tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan emekli subay Harun Özdemir de kararın yüzüne okunmasının ardından tutuklandı. Tutuklanan muvazzaf subaylar Hasdal Askeri Cezaevi'ne gönderilirken, emekli subay Harun Özdemir de Metris Cezaevi'ne götürüldü.