'Balyoz'da 11 tahliye talebi reddedildi

T24 - ''Balyoz planı'' iddiaları soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin tahliye talebi reddedildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından, yapılan itiraz başvurusu üzerine dün tahliye edilen Albay Abdullah Zafer Arısoy, Yarbay Levent Çehreli ve emekli Albay Ümit Özcan ile ilgili kararın, mevcut delil durumu gözönünde bulundurularak alındığı öğrenildi.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen, tutuklu emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol, emekli Albay Emin Küçükkılıç, emekli Albay Ali İhsan Çuhadaroğlu ve Albay Murat Özçelik'in avukatları, İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine müvekkillerinin tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Başvuruları değerlendiren üye hakim, talepleri reddetti. Nöbetçi hakimin kararına itiraz başvurusu yapılan mahkeme heyeti de nöbetçi hakimin verdiği kararda usul ve yasaya aykırılık olmadığı gerekçesiyle, tahliye taleplerini reddederek, 4 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Soruşturma kapsamında, haklarında yakalama emri çıkarılan emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri, emekli Albay Suat Aytın, emekli Albay Bülent Tunçay, Albay Recep Yıldız ve Yarbay Ali Rıza Sözen'in avukatlarınca ise ''yakalama emrinin kaldırılması'' yönünde İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz başvurusu yapıldı. Mahkeme heyeti, bu talebi reddetti.

Bir üst mahkeme olarak 7 şüpheli hakkında verilen karara itirazı ve talepleri değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti de şüpheliler hakkında verilen kararı usul ve yasaya aykırı bulmadı.

Şüpheliler Albay Abdullah Zafer Arısoy, Yarbay Levent Çehreli ve emekli Albay Ümit Özcan hakkında yapılan başvuruları da değerlendiren mahkeme heyetinin, mevcut delil durumuna göre bu şüphelilerin tahliyelerine karar verdiği öğrenildi. (aa)

