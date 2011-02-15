Balyoz tutuklamaları TSK'da taşları yerinden oynattı

T24 - Balyoz tutuklamaları, TSK'nın geleceğe dönük öngörülen komuta kademesinde taşları yerinden oynattı. 2017'nin Genelkurmay Başkanlığı'nı bile... Çünkü Balyoz davasında tutuklanan generaller, yasa gereği terfi şanslarını kaybetti. Yasa, haklarında açılan dava nedeniyle, 'tutuklananlar tahliye edilse bile, dava sonuçlanıncaya kadar terfi ettirilmez' diyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 301 general ve amiral görev yapıyor. O komutanların yüzde 10'u şimdi tutuklu. 30 general ve amiral balyoz davasının sanık listesinde.

Dava henüz yeni başladı ama etkisi şimdiden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde hissedilmeye başlandı.

Çünkü yasalara göre, o general ve amiraller terfi edemeyecek, yerlerine vekaleten atama yapılacak. Bu da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde taşların yerinden oynamasına neden olacak. Genelkurmay Başkanlığı koltuğu da dahil...

8. Kolordu Komutanı Korgeneral Korkut Özarslan... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Elazığ depreminde halka yardımları nedeniyle sarılarak teşekkür ettiği komutan. Balyoz davasında tutuklandığı için terfi şansını yitirdi. Genelkurmay Başkanlığı koltuğunu da...

Çünkü, eğer terfi etseydi 2015 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı olacaktı. 2017 yılında da Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturacaktı. Ancak artık yargılandığı davada tahliye edilse bile, yani tutuksuz yargılansa bile kesin hüküm verilene kadar terfi etmesi mümkün değil.

6. Kolordu Komutanı Korgeneral Nejat Bek, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu... Balyoz davasında tutuklandıkları için terfi edemeyecek diğer iki yüksek rütbeli general de onlar.

Ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde davaları süren üç general. Tümgeneral Gürbüz Kaya, Tümgeneral Halil Helvacıoğlu, Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu.

Generaller Balyoz davası nedeniyle bağlı oldukları bakanlıklar tarafından açığa alınmıştı. Mahkemeden, itirazlarına yönelik kararı bekliyorlardı. Ancak tutuklanmalarıyla birlikte onların da terfi etme şansı kalmadı. En azından dava sonuçlanıncaya ve beraat edene kadar. Tabi Balyoz davası sürerken, rütbe bekleme süreleri dolmaz ise.

Çünkü rütbe bekleme süresi dolan komutanlar, yasaya göre dogrudan emekliye sevkediliyor.

Balyoz davasında tutuklanan general ve amiraller ile daha düşük rütbeli subayların, Milli Savunma Bakanı tarafından açığa alınma ihtimali de var. Takdir yetkisi Milli Savunma Bakanı'nda. Eğer açığa alma işlemi uygulanırsa, komutanların baktığı makamlar için vekaleten görevlendirme yapılacak.



