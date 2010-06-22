T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balyoz soruşturmasında 12 tahliye

Balyoz soruşturmasında emekli Org. Şükrü Sarıışık, emekli tümgeneral Tuncay Çakan'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tahliye edildi.

22 Haziran 2010 03:00

T24- Balyoz soruşturmasında emekli Org. Şükrü Sarıışık, emekli tümgeneral Tuncay Çakan'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli "Kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunmadığı ve suç vasfındaki değişiklik ihtimali" gerekçesiyle tahliye edildi. Soruşturma kapsamında 3 tutuklu halen cezaevinde.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararındaki şüpheli isimleri şöyle;

 

** Emekli Org. Şükrü Sarıışık,

 

** Emekli Tüm. Gen. Behsat Balta,

 

** Emekli Tüm. Gn. Tuncay Çakan,

 

** Emekli Tüm. Gen. Halil Kalkanlı,

 

** Emekli Tuğ. Gen. Mehmet Kaya Varol,

 

** Emekli Tuğ. Gen. İzzet Ocak,

 

** Emekli Albaylar Mümtaz Can, Emin Küçükkılıç, Suat Aytın, Ali İhsan Çuhadaroğlu, Muvazzaf Albaylar Recep Yıldız ile Murat Özçelik.

 

Tahliyelerin gerekçeleri ise, "kaçma şüphesi yok, delilleri karartma şüphesi yok, ikametleri sabit, aynı soruşturmada başka şüphelilerin tutuklanmaması ve suç vasfındaki değişiklik ihtimali" şeklinde sıralandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24