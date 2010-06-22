Balyoz soruşturmasında 12 tahliye

T24- Balyoz soruşturmasında emekli Org. Şükrü Sarıışık, emekli tümgeneral Tuncay Çakan'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli "Kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunmadığı ve suç vasfındaki değişiklik ihtimali" gerekçesiyle tahliye edildi. Soruşturma kapsamında 3 tutuklu halen cezaevinde.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararındaki şüpheli isimleri şöyle;

** Emekli Org. Şükrü Sarıışık,

** Emekli Tüm. Gen. Behsat Balta,

** Emekli Tüm. Gn. Tuncay Çakan,

** Emekli Tüm. Gen. Halil Kalkanlı,

** Emekli Tuğ. Gen. Mehmet Kaya Varol,

** Emekli Tuğ. Gen. İzzet Ocak,

** Emekli Albaylar Mümtaz Can, Emin Küçükkılıç, Suat Aytın, Ali İhsan Çuhadaroğlu, Muvazzaf Albaylar Recep Yıldız ile Murat Özçelik.

Tahliyelerin gerekçeleri ise, "kaçma şüphesi yok, delilleri karartma şüphesi yok, ikametleri sabit, aynı soruşturmada başka şüphelilerin tutuklanmaması ve suç vasfındaki değişiklik ihtimali" şeklinde sıralandı.