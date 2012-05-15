Balyoz sanıklarından Meclis'e mektup

Balyoz davasında yargılanan 80 sanık, Meclis TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na dilekçe göndererek haklarındaki ''darbe teşebbüsü'' iddiasının araştırılmasını istedi.

''Balyoz Planı'' davası kapsamında yargılanan ve aralarında Korgeneral Kadir Sağdıç, Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar ve Albay Ahmet Zeki Üçok'un avukatları Celal Ülgen ile Hüseyin Ersöz tarafından TBMM Başkanlığı'na gönderilen dilekçede, müvekkillerinin özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu olarak yargılandıkları belirtildi.

Koramiraller Kadir Sağdıç, Mehmet Otuzbiroğlu, Tümgeneral Abdullah Dalay, Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar ve Albay Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 80 kişinin imzasının bulunduğu dilekçede, basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlere göre, komisyonca 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 tarihlerinde meydana gelen darbe ve darbeye teşebbüs eylemlerinin araştırılacağının öğrenildiği kaydedildi.

Komisyonca araştırılmasına karar verilen 12 Eylül 1980 darbesi ile ilgili olarak açılan davada, tutuksuz 2 emekli generalin yargılandığı ifade edilen dilekçede, şöyle denildi:

''Kamuoyunun da yakından bildiği üzere sözde 'Balyoz Darbe Planı' ile darbeye teşebbüs eyleminde bulunulduğu iddiası kapsamında 250'si yaklaşık 15 aydır tutuklu olmak üzere tam olarak 364 general, amiral, subay ve astsubay hakkında kovuşturma sürdürülmektedir. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdürülmekte olan bu davanın sanıkları olarak imzaları bulunan bizler, komisyonunuzca yakın tarihimizin en trajik darbeye teşebbüs iddiasının da araştırılmalarınızın arasına alınmasını talep ediyoruz.

Komisyonunuzca, sözde 'Balyoz Darbe Planı' ile darbeye teşebbüs eylemi iddiasının, araştırmalarınız içerisinde dahil edilmeye karar verildiği takdirde, masumiyetimizin ve gerçeklerin tüm çıplaklığı ile ortaya çıkması için komisyonunuzda ifade vermek üzere çağrılmayı talep ediyoruz.''

Dilekçede, talepte bulunanların komisyona çağrılmalarının hukuken mümkün olmadığı takdirde, tutuklu bulundukları Hasdal 3. Kolordu Askeri Ceza ve Tutukevi'nde, komisyonca belirlenecek usuller dahilinde ifadede verebilecekleri görüşleri de yer aldı.