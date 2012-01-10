-Balyoz sanığına mazeret izni İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - Orgeneral Bilgin Balanlı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu'nun da aralarında bulunduğu 249'u tutuklu 365 sanıklı davanın 61. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek, Çetin Doğan ve MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 180 sanık katıldı. Orgeneral Bilgin Balanlı'nın da aralarında bulunduğu 69 tutuklu sanık ile hakkında yakalama kararı bulunan emekli Orgeneral Ergin Saygun ise duruşmaya gelmedi. İkinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu yargılanan bu davanın tutuksuz sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün de aralarında bulunduğu 73 tutuksuz sanık da duruşmaya katılmazken, 42 tutuksuz sanık ise hazır bulundu. Duruşmada söz alan tutuklu sanık emekli Tuğamiral Hüseyin Hoşgit'in avukatı Nevzat Güleşen, müvekkilinin kayın pederinin sabah saatlerinde vefat ettiğini belirterek, ''Cenaze namazı Bursa'da kılınacağı için Hüseyin Hoşgit'e, yol izni hariç 48 saat mazeret izni verilmesini talep ediyorum'' dedi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hüseyin Hoşgit'e cenaze namazına katılması için 2 gün mazeret izni verildiğini açıkladı. Savunması alınan tutuklu sanık Yarbay Cenk Hatunoğlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, dosyadaki dijital verileri kendisinin hazırlamadığını belirterek, ''Kimseden talimat almadım ve vermedim. Dava konusu seminere de katılmadım'' dedi. Dijital verilerin kötü niyetli kişiler tarafından hazırlandığını öne süren sanık Hatunoğlu, ''Ne yazık ki hazırlanan sahte dijital veriler savcılık tarafından gerçekmiş gibi kabul edilip iddianameye konulmuş'' ifadelerini kullandı. Duruşmaya, tutuklu sanık Kurmay Albay Ender Güngör'ün savunmasının alınmasıyla devam ediliyor.