-BALYOZ SANIĞI TÜMGENERAL HASTANEDE DİYARBAKIR (A.A) - 29.06.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı ve Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş'ın da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 28 sanığa ilişkin açılan davada, hakkında yakalama kararı verilen Tümgeneral Beyazıt Karataş'ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır Asker Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı verilen 8 sanık arasında bulunan Diyarbakır'daki 2. Hava Kuvvet Komutan Yardımcısı Tümgeneral Karataş, rahatsızlanınca Diyarbakır Asker Hastanesinde tedavi altına alındı. Mahkeme, Karataş'ın da bulunduğu 8 sanık hakkında ''suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delillere göre kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin tam olarak toplanılmamış olması, sanıkların konumları itibarıyla delillere etki yapma ihtimalinin olması, atılı suçun CMK'nın 100. maddesindeki katalog suçlardan olması, sanıklar hakkında tutuklama şartlarının oluştuğu'' gerekçesiyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek, yakalama kararı çıkartmıştı.