T24 LogoT24 Logo
Gündem

BALYOZ SANIĞI TÜMGENERAL HASTANEDE DİYARBAKIR (A.A)

29 Haziran 2011 17:05

-BALYOZ SANIĞI TÜMGENERAL HASTANEDE DİYARBAKIR (A.A) - 29.06.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı ve Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş'ın da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 28 sanığa ilişkin açılan davada, hakkında yakalama kararı verilen Tümgeneral Beyazıt Karataş'ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır Asker Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı verilen 8 sanık arasında bulunan Diyarbakır'daki 2. Hava Kuvvet Komutan Yardımcısı Tümgeneral Karataş, rahatsızlanınca Diyarbakır Asker Hastanesinde tedavi altına alındı. Mahkeme, Karataş'ın da bulunduğu 8 sanık hakkında ''suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delillere göre kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin tam olarak toplanılmamış olması, sanıkların konumları itibarıyla delillere etki yapma ihtimalinin olması, atılı suçun CMK'nın 100. maddesindeki katalog suçlardan olması, sanıklar hakkında tutuklama şartlarının oluştuğu'' gerekçesiyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek, yakalama kararı çıkartmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24