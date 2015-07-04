Balyoz sanığı emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak hayatını kaybetti

Kanser teşhisi konulunca tahliye edilip Ankara GATA'da tedavi altına alınan Balyoz sanığı emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Balyoz Davası'ndan beraat eden Cem Aziz Çakmak, akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Cezaevine rahatsızlanmıştı

Balyoz davasında 18 yıl hapse çarptırılıp Hasdal Askeri Cezaevi'ne gönderilen Cem Aziz Çakmak cezaevinde rahatsızlanmıştı. 1 Şubat 2014'te Adli Tıp Kurumu tarafından verilen raporla Çakmak'ın akciğer kanseri olduğu tespit edildi. İnfaz savcılığı Cem Aziz Çakmak'ın cezasını 6 ay erteleyip tahliye etti.

Tahliyesinin ardından beraat etti

Bir süre sonra da Balyoz Davası'nda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararıyla tüm sanıklar tahliye edildi. Çakmak yeniden yapılan yargılamada beraat etti. Uzun süredir Ankara GATA'da tedavi gören Çakmak 21 Haziran'da yoğun bakıma alındı. Çakmak bugün ise sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

‘Bu dava Türk siyasi tarihindede kara bir sayfa olarak yer alacaktır’

Emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak 22 Ağustos 2011 tarihinde Silivri'de yaptığı savunmasında suçlamaları reddetmişti. 24 Şubat 2010'da tutuklandıktan sonra kızının 16 Nisan tarihinde düğün davetiyelerini yakmak zorunda kaldığını belirten Çakmak, "Kızıma bunu yapanlardan ve destekçilerinden hesap soracağıma dair söz verdim ve sözümü tutacağım. Temelinde kalleşlik ve ihanet olan bu dava Türk Siyasi tarihinde de kara bir sayfa olarak yer alacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

İlker Başbuğ: Çakmak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son şehididir

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ da Twitter'da bir mesaj yayınlayarak şunları yazdı: "Amiral Cem Aziz Çakmak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son şehididir. Mekanı Cennet olsun."