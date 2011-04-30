Balyoz Planı'nda Başbakan imzası var

T24- Darbeyle suçlanan subayların ordudan atılmaması için Balyoz davası sanığı emekli Oramiral Özden Örnek tarafından hazırlanan "emeklilik formülü", Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kanun tasarısı olarak Meclis’e gönderildiği ortaya çıktı.

Taraf gazetesinde yayımlanan (30 Nisan 2011) haberi şöyle:

Balyoz yasası böyle geçti

Darbe girişiminde bulunan subayların TSK’dan atılmaması için Özden Örnek’in hazırlattığı formül, Başbakan Erdoğan’ın imzasıyla tasarı olarak Meclis’e gönderilmiş.

Darbe girişiminde bulunan subayların ordudan atılmaması ve terfi haklarını kaybetmemesi için 2003 yılında dönemin Donanma Komutanı Özden Örnek’in talimatıyla hazırlanan “emeklilik formülü”nün beş yıl sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla kanun tasarısı olarak Meclis’e gönderildiği belirlendi. Tasarı Meclis’te hiç tartışılmadan kabul edilerek yasalaştı.

Formülün sahibi Örnek

Eskişehir’de emekli hava istihbaratçı Albay Hakan Büyük’ün evinde ele geçen yeni Balyoz belgelerinde 2003’de Donanma Komutanı olan Özden Örnek, Balyoz Harekat Planı’nın başarısız olması halinde “hukuki tedbirlerin” alınması talimatı verdiği ortaya çıkmıştı. Örnek’in talimatı üzerine Yarbay A. Cengiz Şirin tarafından Nisan 2003 yılında bir formül hazırlandı.

İşte darbecileri koruyan madde

Formüle göre TSK Personel Kanunu’nun 65. maddesine (ı) bendi eklenerek, hakkında dava ya da soruşturma açılan subay ve astsubayların emekli edilmelerinin önüne geçilecekti. 65. maddeye eklenen (ı) bendinde şöyle deniyordu: “Soruşturma veya kovuşturma geçirmesi nedeniyle terfi edemeyen subay ve astsubaylardan; açığa çıkarılan, tutuklanan veya tahliye edilenler hakkında, davaları neticeleninceye kadar, bu kanunun 32’inci maddesinin (b) bendinde yer alan en çok rütbe bekleme süreleri ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde belirtilen rütbe karşılığı yaş hadleri uygulanmaz. Bunlar azami olarak emsali neşetlilerin Silahlı Kuvvetlerdeki görev süresi kadar Silahlı Kuvvetlerde kalabilirler.”

Başbakanlık’tan Meclis’e

Balyoz sanığı emekli Oramiral Özden Örnek’in hazırlattığı çalışma, beş yıl sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir tasarı haline getirilerek Bakan Vecdi Gönül tarafından Başbakanlık’a gönderildi. Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılan kanun tasarısı Başbakan Erdoğan’ın imzasıyla 1 Kasım 2007 tarihinde Meclis Başkanlığı’na yollandı.

Sadece iki kişi konuştu

1/446 esas numarasıyla Meclis Genel Kurulu’na gelen tasarı 24 Nisan 2008 tarihinde yasalaşarak yürürlüğe girdi. Meclis tutanaklarına göre tasarının görüşülmesi sırasında sadece iki milletvekili söz aldı. Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili M. Yılmaz Helvacıoğlu ve MHP adına konuşan Kamil Erdal Sipahi askeri personelin yaşadığı sorunlara değinirken, tartışmalı maddeyi görmezden geldi.

Ve formül yasalaştı

Meclis tutanaklarına göre darbe girişiminde bulunan subaylara güvence getiren madde şöyle yasalaştı:

“BAŞKAN- 4’üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 4- 926 sayılı Kanunun 65 inci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

ı) Soruşturma veya kovuşturmasının devamı nedeniyle terfi edemeyen subay ve astsubaylardan; açığa çıkarılan, tutuklanan ya da açıkları kaldırılanlar veya tahliye edilenler hakkında, davaları neticeleninceye kadar, bu Kanunun 32 nci maddesinin (b) bendinde yer alan en çok rütbe bekleme süreleri ile 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen rütbe karşılığı yaş hadleri uygulanmaz. Bunların Silahlı Kuvvetlerde kalabileceği azami süre, emsali neşetlilerin Silahlı Kuvvetlerdeki görev süresi kadardır.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.”

Büyük’e tutuklama istemi

Balyoz Planı soruşturması kapsamında Eskişehir’de evinde yapılan aramada ele geçirilen yeni belgelere ilişkin emekli Albay Hakan Büyük, gözaltına alındı. Gözaltı işlemi soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar’ın talimatı üzerine gerçekleşti. Büyük, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Büyük, sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye gönderildi.