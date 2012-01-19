-''Balyoz Planı'' davasında 66. duruşma İSTANBUL (A.A) - 19.01.2012 - Orgeneral Bilgin Balanlı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu'nun da aralarında bulunduğu 249'u tutuklu 365 sanıklı davanın 66. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 195 sanık katıldı. Orgeneral Bilgin Balanlı, hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 54 tutuklu sanık ile hakkında yakalama kararı bulunan emekli Orgeneral Ergin Saygun ise duruşmaya gelmedi. İkinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu yargılanan bu davanın tutuksuz sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün de aralarında bulunduğu 70 tutuksuz sanığın da katılmadığı duruşmada, 45 tutuksuz sanık ise hazır bulundu. Duruşmada, yurt dışı görevde olduğu için ilk kez celseye katılan tutuksuz sanık Albay Hannan Şayan ile raporlu olduğu için henüz ifadesi alınamayan tutuklu sanıklardan Derya Ön'ün ifadelerinin alınmasına geçildi. Hakkındaki suçlamaların tamamının gerçek dışı olduğunu ifade eden Ön, adının 2003 yılındaki plan seminerinde bilgisi dışında yer aldığını kaydetti. İddianamedeki dijital veriler dışında aleyhinde hiçbir delil bulunmadığını savunan Derya Ön, ''Burada isimlerimiz kullanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde çok boyutlu bir oyun oynanıyor. İddia makamı da farkında olmadan bu oyuna iştirak etmektedir. Bu hayal ürünü darbe planı basın yoluyla insanların algısını değiştirmeye yönelik bir oyundur'' dedi. Derya Ön, ayrıca tahliyesini talep etti. Duruşma, Ön'ün avukatı İhsan Nuri Tezel'in savunmasıyla devam ediyor.