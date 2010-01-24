'Balyoz' kozmik odada gizlendi

T24 -

Taraf gazetesinin haberine göre, Selimiye Kışlası’nda düzenlenen plan seminerinin kayıtları, Albay Tanyeri’nin 11 Mart 2003 tarihli yazılı talimatıyla saklandı. Taraf gazetesinin "Balyoz kozmik odada saklandı" başlığı ile verdiği haberde ıslak imzalı olduğu öne sürülen 4 maddelik “Gizli ibareli” talimat şöyle:



1 “ 1’inci Or. K.lığı Plan semineri 05-07 Mart 2003 tarihleri arasında icra edilmiştir.



2 Plan semineri icrası kapsamında yapılan tüm hazırlıklar arşivlenmek maksadıyla CD’lere kopyalanarak Kozmik’te saklanacaktır.



3 Plan semineri ile ilgili bilgiler bilgisayar ortamında ve evrak olarak Kozmik haricinde bulundurulmayacak (menfi), bilgisayarda bulunan konu ile ilgili bilgiler silinecektir.



4 Belirtilen işlemin yapılarak, sonucunun 14 Mart 2003 tarihine kadar 1’inci Ordu Komutanlığı’nda bulundurulmasını...”





Bilgisayar kopyaları silindi



Albay Süha Tanyeri’nin emrinin yerine getirildiğini gösteren cevap yazısı ise 14 Mart 2003 tarihli. Üçüncü Kolordu Komutanlığı’nda görevli Kurmay Başkanı Vekili Albay A. Turgut Değerli imzasıyla Birinci Ordu Komutanlığı’na gönderilen yazının konu başlığında, “Plan Semineri ile ilgili bilgilerin Arşivlenerek Kozmik’te Saklanması” yazıyor. İki maddelik o kısa yazıda şunlar belirtiliyor:



1 “1’inci Ordu Komutanlığı’nda 05-07 Mart 2003’te icra edilen Plan Seminerine ait tüm yazılı ve elektronik yazılar toplanarak arşivlenmek üzere Kozmik’e teslim edilmiştir.



2 Plan Semineri ile ilgili hiçbir evrak ve dokümanın Kozmik haricinde bulundurulmadığı ve bilgisayar ortamında bulunan dosyaların silindiğini, arz ederim.”



Birinci Ordu Harekât Başkanı Kurmay Albay Süha Tanyeri ile Üçüncü Kolordu Komutanlığı’nda görevli Kurmay Albay A. Turgut Değerli arasında geçen bu yazışma, plan semineri kayıtlarının Kozmik’te arşivlendiğini gösteriyor.











