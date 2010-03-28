Balyoz kapsamında Tümg. Dalay'ın tutuklanması istendi

T24- ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Tümgeneral Abdullah Dalay, tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



Taktik Tümen Zırhlı Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Dalay, öğle saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi.



Tümgeneral Dalay'ın burada, Cumhuriyet savcıları Süleyman Pehlivan ile Mehmet Berk tarafından 3 saati aşkın bir süre ifadesi alındı.



İfadesinin tamamlanmasının ardından, Tümgeneral Dalay, tutuklanması istemiyle İstanbul nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi.