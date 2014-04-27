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Balyoz hükümlüsü komutan komada

Balyoz davasından 16 yıl hapis cezası alan Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp, cezaevinde düşerek başından yaralandı

27 Nisan 2014 00:47

Balyoz davasından 16 yıl hapis cezası alan Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp, cezaevinde düşerek başından yaralandı.

Hürriyet'ten Cengizhan Çatal'ın haberine göre, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne kaldırılan Özenalp’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Beyin ve Sinir cerrahisi servisinde yoğun bakıma getirilen Özenalp, henüz ameliyata alınamadı.

 

Görüşte düştü

 

Edinilen bilgiye göre Özenalp’ın ailesi, dün sabah saatlerinde açık görüş için Mamak Askeri Cezaevi’ne geldi. Eşi ve çocuğuyla bir süre ayakta sohbet eden Özenalp, ayağının kayması sonucu yere düştü. Kafasını sert şekilde zemine vuran Özenalp, başından yaralandı. İlk müdahale yeterli olmayınca Özenalp, ambulansla GATA’ya sevk edildi. Özenalp’in beyin kanaması geçirdiği ve kanaması durana kadar bir süre uyutulacağı öğrenildi.
 

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