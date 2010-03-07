'Balyoz Harekât Planı tamamen uydurmadır'

T24 - "Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında tutuklanan eski 1’inci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, mahkemedeki ifadesinde, darbe planları ile ilgili iddiaları kabul etmedi.



Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla'nın haberine göre Çetin Doğan ifadesinde, Batı Çalışma Grubu’ndan da söz ederek, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ile yaşadığı anekdotu da anlattı. Doğan’ın ifadesinin satırbaşları şöyle:



Karadayı’ya sundum: 1995-1997 yılları arasında Harekât Başkanlığı görevinde bulundum. Bağlı İç Güvenlik Harekât Başkanlığı vardı. Bu nedenle Batı Çalışma Grubu Başkanlığı bana verildi. Görevin kapsamını taslak olarak ben hazırladım. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’ya sundum. İçeriği açısından da açıklamada bulundum. Özellikle de kendisine, ‘Bir zamanlar kibrit kutusunun üzerinde dahi orak-çekiç işareti aradık. Bir çok masum insan acı çekti. Bunun bilincindeyim. Bu nedenle yapmış olduğumuz faaliyetler içerisinde ve mütedeyyin insanları rahatsız edecek bir işlem içerisinde olmayacağız. Sadece TSK aleyhine kışkırtmalara karşı, siyasi İslam olarak anılan ya da dini siyasete alet edenlere karşı bilgi toplayacağız. Topladığımız bilgileri de yasal platformda ilgililere sunacağız’ şeklinde beyanlarım olmuştur. Devamında 1997’de EMASYA protokolü imzalanmıştır. Bu, kaynağını kanun hükmünden almış bir protokoldür.

29 general katıldı: 3-5 Mart 2003 tarihinde planlı olarak Selimiye Kışlası’ndaki seminer çalışmasına 29 general, 162 de subay rütbesinde asker katılmıştır. Seminerin konusu öncelikle Yunanistan gibi dış ülkelerden yapılacak bir saldırı ya da tehdit durumunda 1’inci Ordu Komutanlığı’nın iç ayaklanma, irtica ya da bölücü faaliyetler karşısında ne tür bir eylemin yapılacağı hususunda fikir fırtınası suretiyle icra edilmişti.



Seminer dışına taşmadım: Balyoz Harekât Planı ve devamında kabul edilen "oraj", ‘şuga’, ‘çarşaf’, ‘sakal’ ismiyle anılan ya da bu tür planlı seminer dışına taşacak herhangi bir çalışmaya katılmadım.



Genelkurmay’a gönderildi: Genelkurmay Başkanlığı’na Kara Kuvvetleri Komutanlığı aracılığıyla seminerin sonucu gönderilmiştir. Planın değişiklik teklifi de sunuldu. Bunun üzerine Emasya üzerinde değişiklik yapılmıştır.



Kes-kopyala-yapıştır: Balyoz Harekât Planı olarak adlandırılan belge çelişkiler içermektedir. Askeri terminolojiye uygun tanzim edilmemiştir. Bir bilgisayardan günümüz teknolojisiyle herhangi bir zamanda geriye ya da ileriye doğru tarih atmak suretiyle tanzim edilebilecek nitelikte bir belgedir. Belgede gerçekliği kabul edilebilecek ya da bir imza veya elektronik imza şekliyle bir içerik bulunmamaktadır. Seminerdeki çalışmalar alınmak suretiyle teknolojik imkânlardan da yararlanılarak kes-kopyala-yapıştır şekliyle tanzim edilmiş bir belgedir. Sunulduğu iddia edilen raporlar yeterli ve ayrıntılı tanzim edilebilecek rapor değildir.

ODTÜ’den rapor aldırılabilir.



İmzam doğru açılmamış: Bu plan tamamen uydurmadır. 1’inci Ordu Komutanı olarak var olduğu iddia edilen belgede imzam dahi doğru açılmamıştır. Balyoz Sıkıyönetim Komutanı şekliyle imzam açılmıştır. Bu şekilde bir isim ve imza açılması mümkün değildir.