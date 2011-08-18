Balyoz duruşmasına 'Çukurca' engeli

T24 - ''Balyoz" davasının duruşması dün Hakkari'de yapılan terör saldırısından etkilendi. Bazı sanıklar, yeni bir saldırı korkusuyla konvoy yasağı getirildiği için duruşmaya katılamadı.



''Balyoz planı'' iddialarıyla ilgili eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 162'si tutuklu, 196 sanıklı davanın 38. duruşması başladı.



Bazı sanıkların avukatı Kürşat Veli Eren, müvekkillerinin bir bölümünün Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki kritik durum nedeniyle duruşmaya gelemediklerini belirterek, ''Konvoy yasağı var'' dedi.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına ve Özden Örnek ile MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 150 sanık ile tutuksuz yargılanan 13 kişi katıldı.



Tuğgeneral Ali Aydın'nın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanık ise duruşmaya gelmedi.



Hakkında yakalama kararı bulunan emekli Orgeneral Ergin Saygun, GATA'daki tedavisinin devam etmesi nedeniyle duruşmaya gelmedi.



Bu arada, duruşamaya izleyici olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ile CHP Mersin Milletvekili İsa Gök de katıldı.



Duruşmaya, tutuklu sanık Taylan Çakır'ın savunmasının alınmasıyla devam ediliyor.





