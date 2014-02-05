Genelkurmay: Balyoz delili 5 No'lu harddisk için askeri soruşturma başlatıldı

TÜBİTAK'ın 5 No'lu hard diski raporuyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanı'nın talimatıyla Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

TÜBİTAK, Balyoz davasının en önemli delilleri arasında görülen 5 No'lu hard diskle ilgili rapor hazırlamıştı. Raporda hard diske, sistem saati geri alınmış bilgisayardan veri aktarımı yapıldığı ifade edilmişti.

CNN Türk'ün haberine göre, TÜBİTAK raporunun ardından Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in talimatıyla başlatıldığı ifade edildi.

Star gazetesi yazarı Fehmi Koru, bugünkü yazısında Genelkurmay Başkanlığı adına Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü imzasıyla kendisine gönderilen açıklamaya yer vermişti. Açıklamada, Genelkurmay Başkanlığı'nın son gelişmeler ışığında, konuyu kendisini ilgilendiren yönleriyle incelenmeye değer bulduğunu ve askeri savcılığa soruşturma emri verdiğini ifade ediyordu.

TÜBİTAK raporu

Poyrazköy davasının görüldüğü 12. Ağır Ceza Mahkemesi içinde Türk jetinin düşürülmesinden cami bombalanmasına kadar birçok planın yazıldığı belgelerin bulunduğu 5 No'lu hard diski TÜBİTAK'ın incelemesini istedi.

TÜBİTAK hazırladığı raporda, "Hard diske sistem saati daha eski olan bilgisayarlardan bazı dosyaların yüklendiği gözlendi" dedi.

Raporda, hard diskte iki tür zararlı yazılımın olduğun tespit edildiği de belirtilirken, "Bu zararlı yazılımların sistemde uzun bir süre aktif olarak çalıştığı ve sistem kapatılana kadar da silinmediği anlaşılmaktadır" denildi.