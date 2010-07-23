Balyoz davasında üç eski komutanla 99 kişi için yakalama kararı!

T24 - Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez eski kuvvet komutanları hakkında “darbe hazırlığı yaptıkları” iddiasıyla yakalama ve tutuklama kararı verildi. Balyoz davası kapsamında, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan ile halen görevde bulunan Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 102 kişi hakkında tutuklama kararı verilerek yakalama emri çıkarıldı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin “oybirliği” ile aldığı karar, şüphelilerin adliyeye getirilerek tutuklama hükmünün yüzlerine okunması ve cezaevine nakledilmeleri için emniyete gönderildi. Mahkeme, Balyoz davasının ilk duruşmasının 16 Aralık 2010'da Silivri Cezaevi'nde yapılmasına karar verdi. Yakalama kararının itiraz yoluyla değişmemesi halinde eski ve halen görevde bulunan komutanlar ile diğer şüpheliler, ilk duruşmaya kadar yaklaşık beş ay süreyle tutuklu kalacaklar. Balyoz davası iddianamesi ve tutuklamalar, 1-4 Ağustos'ta toplanacak Yüksek Askeri Şûra'da terfi ve atama listesinde bulunan veya buludukları görevdeki sürelerinin uzatılması gündemde olan muvazzaf general ve amirallerin durumu açısından da kritik bir önem taşıyor.

Balyoz davası, 5-7 Mart 2003 tarihinde dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın ev sahipliğinde Selimiye Kışlası'nda yapılan “plan semineri”nde ve bağlantılı belgelerde “hükümeti devirmeye yönelik darbe planı yapıldığı” iddiası üzerine açıldı. Kamuoyu “Balyoz darbe planı” olarak bilinen dosyayı Taraf gazetesinin 20 Ocak 2010'dan itibaren yayınına başladığı ile haberler ile öğrendi.

Komutanlar Ergenekon'da sorgulanıp bırakılmıştı

Reddettiği “darbe günlükleri”nin bilgisayarından çıktığı tespiti yapılan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, 5 Aralık 2009 Cumartesi günü, Ergenekon soruşturması kapsamında, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'la birlikte Beşiktaş Adliyesi'nde 10 saat kalarak ifade vermişlerdi. Emekli komutanlar daha sonra serbest bırakıldılar.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklanmalarına karar verdiği Örnek ile Fırtına, 25 Şubat 2010'da bu kez Balyoz darbe planı iddialarıyla ilgili olarak sorgulandıktan sonra serbest bırakılmışlardı.

Çetin Doğan iki kez tahliye edilmişti

Balyoz davası kapsamında tekrar tutuklanmasına karar verilen ve toplam 196 şüphelinin bulunduğu iddianamede 1 numaralı sanık olan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan da, daha önce iki kez tahliye edilmişti. Doğan 26 Şubat 2010’da sevk edildiği İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimi Ali Efendi Peksak tarafından tutuklanmıştı. Avukatlarının itirazı üzerine 1 Nisan 2010’da 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi üye Hâkimi Oktay Kuban tarafından tahliye edilen Çetin Doğan hakkında savcılığın yaptığı itiraz üzerine 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi heyetince yakalama kararı çıkartılmıştı. Doğan 23 Nisan 2010’da teslim olarak ikinci kez tutuklandı. Çetin Doğan, avukatlarının itirazı üzerine 18 Haziran 2010’da ikinci kez tahliye edilmişti.

İddianamede ikinci sırada Özden Örnek, üçüncü sırada Halil İbrahim Fırtına, dördüncü sırada da eski 1. Ordu Komutanı Ergin Saygun yer alıyor.

10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama ve tutuklama kararı

Cumhuriyet Savcıları Mehmet Ergül, Murat Yönder, Ali Haydar ve Süleyman Pehlivan tarafından hazırlanan iddianamede aralarında emekli Oramiral Özden Örnek, emekli Orgeneral Çetin Doğan ve emekli Orgeneral İbrahim Fırtına’nın da bulunduğu 196 tutuksuz sanık hakkında “hükümeti ortadan kaldırmaya eksik teşebbüs etmek” iddiasıyla 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada kritik bir karar verildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimi Davut Bedir, sorular üzerine davaya ilişkin tensip zaptının hazırlandığını bildirdi. Tensiple birlikte 102 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldığını belirten hâkim Bedir, davanın ilk duruşmasının 16 Aralık 2010 tarihinde yapılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Duruşma Silivri'de, gözler itirazlarda

Bedir, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi’nin duruşma salonlarının fiziki koşullarının sanık sayısı açısından yetersiz olduğu göz önünde tutularak, duruşmaların Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki salonda yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Hakkında tutuklama kararı verilenlerin bir üst mahkemeye itiraz hakkı bulunuyor.

'Hangi yeni bilgiyle bu tutuklamalar yapıldı'

Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın ilk değerlendirmesinin ''Bir kara lekedir. Hukuk cinayetidir. Bize bu lekeyi atanlar cezasını çekecektir'' dediği bildirildi.

Çetin Doğan’ın avukatı Cemal Ülgen de karar hakkında CNN Türk’e şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çetin Doğan daha önce iki defa tutuklandı. Daha önce verilmiş olan tahliye kararından sonra dosyada olmayan ve dosyaya giren bilgi olmadığına göre mahkemenin tutuklama kararı vermesi hukuksuzdur. Bu kararla hukuk kırıntılarının sonu gelmiştir. Böylesine içi boş bir karar düşünülemez. Hangi dosya, dosyaya girdi de daha önce tahliye olan yüzlerce kişi hakkında tutuklanmasına karar veriyorsunuz. Öncelikle bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz. 102 kişiyi tutukluyorsunuz ve 4-5 ay sonrasına duruşma koyuyorsunuz. Bunun neresi adalet.”

İşte tutuklama kararı verilen 102 sanığın isim listesi

Emekli Oregeneral Çetin Doğan (Eski Birinci Ordu Komutanı), emekli Oramiral Özden Örnek (Eski Deniz Kuvveteleri Komutanı), emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına (Eski Hava Kuvveteleri Komutanı), emekli Orgeneral Ergin Saygun (Eski Birinci Ordu Komutanı), Korgeneral Nejat Bek (6’ıncı Kolordu Komutanı), Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Orgeneral Şükrü Sarışık, Korgeneral Ayhan Taş, Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz, emekli Tuğgeneral İzzet Ocak, emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri, emekli Kurmay Albay Bülent Tunçay, emekli Tümgeneral Nuri Ali Karababa, Tümgeneral Gürbüz Kaya, Emekli Albay Mustafa Çalış, Tümgeneral Nurettin Işık, Yarbay Hasan Basri Aslan, Ali Rıza Sözen, İlkay Nerat, Veli Murat Tulga, Behzat Balta, Halil Kalkanlı, Tuncay Çakan. Hasan Fehmi Canan, Salim Erkal Bektaş, Ahmet Yavuz, Ahmet Küçükşahin, Recai Elmaz, Ahmet Şentürk, Mümtaz Can, Fatih Altun, Mehmet Kaya Varol, Recep Yıldız, Bekir Memiş, Ali İhsan Çuhadaroğlu, Mehmet Yoleri, Metin Yavuz Yalçın, Yurdaer Olcan, İhsan Balabanlı, Emin Küçükkılıç, Hakan Akkoç, İkrami Özturan, Burhan Gökce, Doğan Fatih Küçük, Gökhan Gökay, Nihat Özkan, Hasan Nurgören, Sırrı Yılmaz, Abdullah Zafer Arısoy, Abdulah Dalay, Ahmet Feyyaz Öğütçü, Özer Karabulut, Ali Deniz Kutluk, Turgay Erdağ, Taylan Çakır, Ahmet Türkmen, Mehmet Fatih Ilgar, Cem Aziz Çakmak, Muharrem Nuri Alacalı, Ali Semih Çetin, Utku Arslan, Fatih Uluç Yeğin, Levent Erkek, Levent Çehreli, Hakan İsmail Çelikcan, Dursun Çiçek, Ertuğrul Uçar, Ali Türkşen, Tayfun Duman, Nihat Altunbulak, Ercan İrençin, Bora Serdar, Levent Görgeç, İbrahim Koray Özyurt, Dora Sunguray, Soner Polat, Meftun Hıraca, Yaşar Barbaros Büyüksağnak, Hasan Gülkaya, Faruk Doğan, Mücahit Erakyol, Abdullah Gevremolu, Kıvanç Kırmacı, Yusuf Ziya Toker, Cengiz Köylü, Hanifi Yıldırım, Cemal Temizöz, Bulut Ömer Mirmiroğlu, Hakan Sargın, Hüseyin Özçoban, Yusuf Kelleli, Hüseyin Topuz, Murat Özçelik, Mustafa Önsel, Ali Aydın, Ahmet Tuner, Gökhan Çiloğlu, Halil Helvacıoğlu, Suat Aytin.

İddianamede öne çıkan askerler

Balyoz darbe planı iddialarına ilişkin olarak hazırlanan iddianamedeki 196 şüpheli arasında yer alan bazı muvazzaf ve emekli askerler şunlar:

Halen Güney Deniz Saha Komutanı olan Koramiral Kadir Sağdıç, Kuzey Deniz Saha Komutanı olan Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar, Korgeneral Yurdaer Olcan, tümgeneraller Abdullah Dalay, İhsan Balabanlı, Ali Semih Çetin, eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu komutanları emekli orgeneraller Çetin Doğan ve Ergin Saygun, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütcü, emekli Korgeneral Engin Alan ve Albay Dursun Çiçek.

Balyoz iddianamesindeki şüpheliler

İddianamede, “şüpheli” olarak sıralanan isimler de şöyle:

Refik Hakan Tufan, Recai Elmaz, Gökhan Murat Üstündağ, Nurettin Işık, Hasan Fehmi Canan, Salim Erkal Bektaş, Mustafa Erdal Hamzaoğulları, Burhan Gögce, Ahmet Tuncer, Sırrı Yılmaz, Doğan Fatih Küçük, Mehmet Alper Şengezer, Mustafa Karasabun, Faruk Doğan, Yaşar Barbaros Büyüksağnak, Gökhan Çiloğlu, Hasan Hoşgit, Bora Serdar, Hasan Gülkaya, Ergün Balaban, Fatih Uluç Yeğin, Osman Çetin, Hakan Yıldırım, Behzat Balta, Orkun Gökalp, Ahmet Necdet Doluel, Mehmet Fikri Karadağ, Fuat Pakdil, Timuçin Erarslan, Ali Demir, Memiş Yüksel Yalçın, Yunus Nadi Erkut, Kahraman Dikmen, Ertuğrul Uçar, Arif Bıyıklı, Yusuf Ziya Toker, Mehmet Yoleri, Metin Yavuz Yalçın, Halil Yıldız, Mehmet Ulutaş, Erhan Kuraner, İsmet Kışla, Fatih Altun, İmdat Solak, Taylan Çakır, Tayfun Duman, Ahmet Yanaral, Embiya Şen, Recep Rıfkı Durusoy, Ali Güngör, Mehmet Ferhat Çolpan, Ercan İrençin, Recep Yavuz, Hanifi Yıldırım, Ertan Karagözlü, Hamdi Poyraz, Kubilay Aktaş, Mustafa Aydın Gürül, Ahmet Küçükşahin, Levent Güldoğuş, Abdurrahman Başbuğ, Ahmet Yavuz, Rifat Gürçam, İhsan Çevik, Bulut Ömer Mimiroğlu, Hakan İsmail Çelikcan, Yüksel Gürcan, Erol Ersan, Hasan Basri Aslan, Halil Kalkanlı, Hakan Sargın, Mustafa Kelleci, Kemal Dinçer, Hüseyin Özçoban, Murat Balkaş, İzzet Ocak, Soydan Görgülü, Ayhan Gedik, Duran Ayhan, Dursun Tolga Kaplama, Cengiz Köylü, Abdullah Zafer Arısoy, Gürbüz Kayas, Mehmet Kemal Gönüldaş, Erdinç Atik, Doğan Temel, Ali Deniz Kutluk, Cemal Temizöz, İsmail Karaoğlan, Abdil Akças, Aytekin Candemir, Taner Balkış, Harun Özdemir, Turgay Erdağ, İbrahim Koray Özyurt, Muharrem Nuri Alacalı, Levent Görgeç, Dora Sungunay, Soner Polat, Ali Türkşen, Ahmet Şentürk, Ramazan Cem Gürdeniz, Cem Aziz Çakmak, Namık Koç, Musa Farız, Levent Çehreli, Mücahit Erakyol, Nejat Bek, Ahmet Topdağı, Hüseyin Hoşgit, Selahattin Gözmen, Mustafa Korkut Özarslan, Engin Baykal, Özer Karabulut, Ümit Özcan, Lütfü Sancar, Ali İhsan Çuhadaroğlu, Mehmet Kaya Varol, Murat Özçelik, Mustafa Önsel, Emin Küçükkılıç, Mustafa Çalış, Suat Aytın, Recep Yıldız, Ramazan Bulut, Ali Rıza Sözen, Bülent Tunçay, Mutlu Kılıçlı, Levent Maraş, Uğur Üstek, Yusuf Kelleli, Bahtiyar Ersay, Levent Erkek, Mümtaz Can, Nuri Ali Karababas, Tuncay Çakan, Faruk Oktay Memioğlu, Mustafa Kemal Tutkun, Taner Gül, Hüseyin Bakır, Hakan Öktem, Murat Bektaşoğlu, Ahmet Çetin, Mustafa Aydın, Nihat Altunbulak, Cemalettin Bozdağ, Utku Arslan, Nedim Ulusan, İlkay Nerat, Kıvanç Kırmacı, Nihat Özkan, Hakan Akkoç, Gökhan Gökay, Şafak Duruer, Abdullah Gavremoğlu, Ahmet Türkmen, İkrami Özturan, Cemal Candan, Hayri Güner, Hüseyin Topuz, Hasan Hakan Dereli, Ali Aydın, Halil Helvacıoğlu, Veli Murat Tulga, Behcet Alper Güney, Hasan Nurgören, Mustafa Yuvanç, Barbaros Kasar, Fatih Musa Çınar, Erdal Akyazan, Hüseyin Polatsoy, Kasım Erdem, Mustafa Koç, Ayhan Taşkın, Fikret Coşkun, Zafer Karataş, Hüseyin Durdu, Altan Dikmen, Bekir Memiş, Meftun Hıraca ve Murat Ataç.