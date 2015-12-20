Balyoz Davası'nda 1 milyon 55 bin lira tazminat



Balyoz Davası kapsamında 3 yıl 5 ay 15 gün tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden Albay Yusuf Kelleli'ye 225 bin TL maddi, 830 bin TL manevi olmak üzere toplam 1 milyon 55 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi.

Habertürk'ün haberine göre, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Davacı Yusuf Kelleli ve avukatı Mustafa Eyüp Başkan katıldı. Davalı Maliye Hazinesi'ni ise Avukat Nilgün Duygun temsil etti. Avukat Başkan, "Talebimiz gibi karar verilsin" dedi. Davalı Maliye Hazinesi vekili Avukat Nilgün Duygun ise "Davanın reddine karar verilsin" diye konuştu.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, Davacı Yusuf Kelleli'nin maddi ve manevi tazminat talebini kısmen kabul etti. Haksız tutuklama, tutuklamanın meydana geliş şekli, süresi, talep sahibinin sosyal ve ekonomik durumunu da dikkate alan mahkeme heyeti, Kelleli'ye 225 bin TL maddi, 830 bin TL de manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

"Müvekkilim cami bombalamak gibi alçakça bir iftiraya maruz kaldı"

Kelleli'nin Avukatı Mahir Işıkay tarafından Temmuz ayında açılan tazminat davasının dilekçesinde, Kelleli'nin 3 yıl 5 ay 15 gün cezaevinde tutuklu kaldığı, Balyoz Davası'ndan beraat ettiği, beraat kararının da Yargıtay tarafından onandığı hatırlatıldı.

Işıkay dilekçesinde müvekkilinin tutuklu kaldığı dönemde kalp rahatsızlığı geçirdiğini, halen düzenli ilaç kullandığını, hürriyetinden yoksun bırakılması nedeniyle ağır elem ve ızdırap çektiğini kaydetti. Müvekkilinin cami bombalamak gibi alçakça bir iftiraya maruz kalarak hakkında tutuklama kararı verildiğini dilekçesinde vurgulayan Avukat Işıkay, "Müvekkilim tutuklama kararı ile mesleki olarak ilerlemesi engellenmiş; suçun niteliği gereği müvekkilin asker kişiliği ciddi anlamda zedelenmiştir" dedi. Dilekçede, 226 bin 289 TL maddi tazminatın ve 1 milyon TL manevi tazminat talep edilmişti.

293 sanık için İmdat Solak davası emsal oldu

'Kumpas' kurulduğu iddiasıyla yeniden yargılama kararı verilen Balyoz davasında beraat eden 293 sanık, 45 gün tutuklu kalıp 24 bin TL tazminat kazanan Astsubay İmdat Solak'ın dosyasını emsal olarak gösterip tazminat davaları açmaya başlamıştı.



İlk karar 5 Kasım'da Emekli Korgerenal Ayhan Taş hakkında verildi. Haksız yere 3 yıl 4 ay 7 gün hapis yatan Taş'a 1 milyon 250 bin lira ödenmesine hükmeden Ankara 6.Ağır Ceza Mahkemesi ardından da Emekli Korgeneral Engin Alan'a 1 milyon 363 bin lira verilmesine karar verdi.