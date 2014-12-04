T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balyoz davasında bilirkişi heyeti hazır

Balyoz davasında dijital verileri incelemek üzere mahkemenin talebiyle 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu

04 Aralık 2014 12:13

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ‘hak ihlali’ kararının ardından yeniden görülmeye başlayan Balyoz davasının temelini oluşturan dijital materyalleri incelemesi için mahkemenin talebi ile 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Heyete İTÜ’de güvenli bir de oda tahsis edildi.

Daha önce İstanbul Teknik Üniversitesi’nden üç isim belirlenmişti. Prof. Dr. Sema F. Oktuğ, Prof. Dr. Uluğ Bayazıt, Doç. Dr. Şima Uyar bilirkişi olarak atanmıştı. Uyar, konuyla ilgili yeterliliğinin olmadığını belirterek görevi kabul etmemiş, Prof. Dr. Oktuğ’un ise Yargıtay aşamasında dijital dokümanların tek başına delil kabul edilemeyeceğine ilişkin basın açıklamasına imza atmış olması görevlendirmenin iptaline neden olmuştu. Hal böyle olunca mahkeme üniversiteden yeni isimler istedi.

Vatan'ta yer alan habere göre, Üniversite de Doç. Dr. Feza Buzluca ve Yrd. Doç. Dr. Ayşe Tosun Mısırlı’nın isimlerini mahkemeye illetti. Böylece Balyoz’daki dijital verileri inceleyecek üç kişilik bilirkişi heyeti tamamlanmış oldu.

 

Veriler heyette

 

Heyetteki isimlerden Prof. Dr. Uluğ Bayazıt, mahkemeye dilekçe vererek incelemeyi yapmak için İTÜ’de kendisine güvenli bir oda tahsis edilmesini talep etti. İTÜ de dijitallerin incelenmesi için güvenli bir oda hazırladı. Akademisyenler dün Kartal Anadolu Adliyesi’ne gelerek inceleme yapmak üzere dijital verileri teslim aldı. Bilirkişilerin şubat ayındaki duruşmaya kadar çalışmalarını tamamlaması gerekiyor.  Balyoz sanıklarının avukatı Hüseyin Ersöz, “Dijital dokümanların suç uydurma amacıyla üretilmiş sahte belgeler olduğu bir kez de mahkeme eliyle yaptırılmış incelemeyle ortaya konulacak. Bilirkişilerin vicdanına ve bilimsel yeterliliklerine güveniyoruz” dedi.

 

 

ETİKETLER

balyozdavamahkemedijital veribilirkişi heyeti

İlgili Haberler

Balyoz Davası'nda tüm bilirkişi raporları reddedildi, yeni raporlar hazırlanacak

Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman'ın 'Plandan haberimiz yok' dedikleri Balyoz Davası'nda bugün de kritik bir gelişme yaşandı

Özkök: Balyoz, Oraj ve Suga planlarını duymadım, hiçbir şey bilmiyorum

Hilmi Özkök, Balyoz Davası'nda verdiği ifadede, 'Gelen ihbar mektupları vardı ama meşru değildi' dedi

Balyoz Davası'nda 5 No'lu hard diskteki parmak izleri kayboldu

Başbuğ, 'O belgeleri oraya kim koydu? Belgeyi koyan bir asker mi? Bu asker bir an önce bulunmalıdır' demişti

Balyoz davasında 5 no'lu CD'nin üzerindeki parmak izi ortaya çıktı

Balyoz davasının en önemli delili olan 5 No’lu harddiskin üzerindeki kaybolduğu öne sürülen parmak izi raporunun 2. Poyrazköy iddianamesinin ekleri arasında yer aldığı ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24