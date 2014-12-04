Balyoz davasında bilirkişi heyeti hazır

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ‘hak ihlali’ kararının ardından yeniden görülmeye başlayan Balyoz davasının temelini oluşturan dijital materyalleri incelemesi için mahkemenin talebi ile 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Heyete İTÜ’de güvenli bir de oda tahsis edildi.

Daha önce İstanbul Teknik Üniversitesi’nden üç isim belirlenmişti. Prof. Dr. Sema F. Oktuğ, Prof. Dr. Uluğ Bayazıt, Doç. Dr. Şima Uyar bilirkişi olarak atanmıştı. Uyar, konuyla ilgili yeterliliğinin olmadığını belirterek görevi kabul etmemiş, Prof. Dr. Oktuğ’un ise Yargıtay aşamasında dijital dokümanların tek başına delil kabul edilemeyeceğine ilişkin basın açıklamasına imza atmış olması görevlendirmenin iptaline neden olmuştu. Hal böyle olunca mahkeme üniversiteden yeni isimler istedi.

Vatan'ta yer alan habere göre, Üniversite de Doç. Dr. Feza Buzluca ve Yrd. Doç. Dr. Ayşe Tosun Mısırlı’nın isimlerini mahkemeye illetti. Böylece Balyoz’daki dijital verileri inceleyecek üç kişilik bilirkişi heyeti tamamlanmış oldu.

Veriler heyette

Heyetteki isimlerden Prof. Dr. Uluğ Bayazıt, mahkemeye dilekçe vererek incelemeyi yapmak için İTÜ’de kendisine güvenli bir oda tahsis edilmesini talep etti. İTÜ de dijitallerin incelenmesi için güvenli bir oda hazırladı. Akademisyenler dün Kartal Anadolu Adliyesi’ne gelerek inceleme yapmak üzere dijital verileri teslim aldı. Bilirkişilerin şubat ayındaki duruşmaya kadar çalışmalarını tamamlaması gerekiyor. Balyoz sanıklarının avukatı Hüseyin Ersöz, “Dijital dokümanların suç uydurma amacıyla üretilmiş sahte belgeler olduğu bir kez de mahkeme eliyle yaptırılmış incelemeyle ortaya konulacak. Bilirkişilerin vicdanına ve bilimsel yeterliliklerine güveniyoruz” dedi.