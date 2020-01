Balyoz davasında beraat eden emekli Org. Ergün Saygun'a 150 bin TL tazminat ödenecek

Balyoz davası kapsamında, 10 ay 25 gün tutuklu yargılandıktan sonra hakkında beraat kararı verilen emekli Orgeneral Ergin Saygun 150 bin lira manevi tazminat kazandı. Duruşma sonrası konuşan Saygun, "Bunlar hala yargıda görevlerine devam ediyorlar. 150 bin lira değil de bana 150 trilyon verseler bir hükmü yok" dedi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya emekli Orgeneral Ergin Saygun Ergin Saygun ve avukatı Vasfi Sedat Küçükyılmaz katıldı. Saygun, duruşmada ifadesini yazılı olarak sundu. Saygun, ifadesinde şunları kaydetti:

"TSK mensuplarının yargılandığı davaların tamamı, bir üst ve ortak akıl tarafından organize edilen, son derece ayrıntılı planlanıp uygulanan, TSK'yı yıpratmayı, etkisizleştirmeyi ve itibarsızlaştırmayı amaçlayan bir komplo sürecidir. Bu amaçlara ulaşmak için her yolu mübah kabul etmişler, her türlü sahtekarlığı acımasızca, insafsızca ve ahlaksızca uygulamışlardır. Bunların herbiri şahsımla ayrı ayrı uğraşmışlardır. 65 yaşında hasta biri olduğum hiç dikkate alınmamıştır. Şu an kalp, akciğer ve böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon, şeker, dolaşım bozukluğu gibi birçok hastalıkla mücadele etmekteyim. Bu hastalıkların bir kısmı tahliye edilmemekte ısrar edilerek tutuklu kalmam sonucu meydana gelmiş, zaten var olanlar da tedavi imkanları tam olarak sağlanmadığından daha da kötüleşmiştir. Ailem maddi ve manevi telafisi mümkün olmayan zararlara uğramıştır."

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Cevad Telli, tüm dosya kapsamı göz önüne alınarak mahkemece takdir edilecek bir miktar manevi tazminata hükmedilmesini talep etti.Mahkeme heyeti, davacı Ergin Saygun'un maddi tazminat talebinden duruşmada vazgeçmesi nedeniyle maddi tazminat yönünden karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.Manevi tazminat talebinin de kısmen kabulüne karar veren mahkeme heyeti, 150 bin lira tazminatın tutuklama tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle Hazine'den alınarak davacı Ergin Saygun'a ödenmesine hükmetti.

"150 trilyon da verseler...”

Duruşma bitiminde açıklama yapan Ergin Saygun, "Bu davanın bir önemi var, bunların yaptığı sahtekarlığın bir defa daha tescil edilmiş olduğunu gördük. Bunlar hala yargıda görevlerine devam ediyorlar. 150 bin lira değil de bana 150 trilyon verseler bir hükmü yok" dedi.Emekli Orgeneral Ergin Saygun'un, avukatı aracılığıyla sunduğu dava dilekçesinde, Balyoz Planı davası kapsamında 10 ay 25 gün tutuklu yargılanarak, özgürlüğünden mahrum bırakıldığı belirtilmişti.

Saygun'un dava sürecinde sağlığının bozulduğu aktarılan dilekçede, haksız yere tutuklu kaldığı süre için 100 bin lira maddi, 1 milyon lira da manevi tazminat talep edilmişti.