-''Balyoz'' davasında 4 tutuklama İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu ve Hava Pilot Tuğgeneral Mustafa İlhan'ın da aralarında bulunduğu 4 muvazzaf asker, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında tutuklanırken, bir kurmay albay da serbest bırakıldı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından sorgulanmalarının ardından İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu ve Hava Pilot Tuğgeneral Mustafa İlhan ile Kurmay albaylar Ender Kahya, Yusuf Afat ve Önder Çelebi'nin sorgusu tamamlandı. Yaklaşık 4 saat süren sorgulamanın ardından nöbetçi hakimlik, Erenoğlu, İlhan, Kahya ve Çelebi'nin ''darbeye teşebbüs'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli Kurmay Albay Yusuf Afat ise serbest bırakıldı.