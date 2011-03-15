-''BALYOZ'' DAVASINDA 15. DURUŞMA İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarıyla ilgili olarak eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 161'i tutuklu 196 sanıklı davanın 15. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 159 sanık ile tutuksuz yargılanan 29 kişi katıldı. Tutuklu sanıklar Cemal Temizöz Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumundan sevk edilmediği, Mehmet Fikri Karadağ ise polikliniğe gönderildiği için duruşmaya katılmadı. Duruşmaya, Çetin Doğan'ın dün başladığı savunmasının alınmasıyla devam ediliyor.