'Balyoz' davası sanıklarına 20 yıl hapis istendi!

T24 - 'Balyoz Planı' soruşturması kapsamında 3. iddianame hazırlandı. 66'sı tutuklu 143 şüpheli hakkındaki iddianame, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Sanıklar hakkında 15 ila 20 yıl arasında hapis cezası istendi.



Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar, ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak, hazırladığı iddianameyi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine sundu.



Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



''Balyoz Planı'' davasıyla birleştirilme talepli olarak hazırlanan 264 sayfalık iddianamede, Koramiral Deniz Cora, Korgeneraller Korcan Pulatsü, Ziya Güler, Rıdvan Ulugüler ve Abdullah Can Erenoğlu, Tuğgeneral Kubilay Baloğlu, Tümamiral Mücahit Şişlioğlu, emekli Korgeneral Rasim Arslan, HAVELSAN Genel Müdürü Ömer Faruk Yarman'ın da aralarında bulunduğu 66'sı tutuklu 143 şüphelinin yer aldığı bildirildi.



İddianamede, şüphelilerin, ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan cezalandırılmasının istendiği öğrenildi.







