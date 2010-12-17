-BALYOZ DAVASI AMERİKAN BASININDA WASHINGTON (A.A) - 17.12.2010 - ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesi, "Balyoz Planı" iddialarına ilişkin görülen dava ile ilgili olarak, "Hala askeri cunta tarafından yazılmış anayasaya sahip bir ülkede, daha üç yıl önce, bu derece üst düzeyde askeri personelin yargılanması düşünülemezdi" yorumunda bulundu. Gazetenin internet sitesinde yer alan İstanbul mahreçli haberde, "ordu, medya, akademik çevre ve siyasetten ünlü isimlere yönelik toplu dava açmaların Türkiye'de son iki yılda yaygın hale geldiği, çoğunluğu, Ergenekon olarak bilinen karanlık bir örgütün üyeleri olduğu iddia edilen kabaca 400 kişinin, AK Parti hükümetini devirme çabaları vermekle suçlandığı" belirtildi. "Türk kamuoyunun, bu tür davalar konusunda bölünmüş durumda olduğunun" ifade edildiği haberde, "davaları destekleyenlerin, İslam'ın kamu yaşamında daha fazla yer kaplamasını isteyen ve ekonomik açıdan yükselen Müslüman muhafazakarlar ile ordunun hükümet üzerindeki etkisinin azaltılmasını isteyen ordu karşıtları" olduğu kaydedildi. "Bu kesimlerin, Türkiye'nin geçmiş tarihinde yaşanan darbelere dikkati çektiğinin" belirtildiği haberde, "Eleştirenler açısından ise Balyoz Planı davası, ordu içinde, AK Parti'ye karşı dost olarak görülmeyen unsurların tasfiye edilmesine yönelik giderek daha açık hale gelen bir girişimi temsil ediyor. Muhalifleri, laikliğin katı biçimde yorumlanmasına bağlı kalan ve şu anki iktidarı tehdit olarak gören ordu mensupları ile eskiden iktidarda olan elitler oluşturuyor. Bu kesimler, davanın, AK Parti'ye muhalif duruş sergileyen isimlere karşı misillemede bulunma amacını güden siyasi bir hareket olduğunu söylüyor. Hükümet ise bu suçlamayı reddediyor" görüşü dile getirildi.