T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Balyoz CD'leri delil olamaz'

Tutuklu sanık Çetin Doğan’ın avukatlarının talebi üzerine Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda CD'lerin delil olamayacağı belirtildi

29 Mart 2012 10:42

 

Üniversitenin hazırladığı ve yarın mahkemeye sunulacak olan raporda, darbe planlarının bulunduğu iddia edilen iki CD'nin 2003'te hazırlanmış olamayacağı tespiti yer aldı.
 
Son rapor, tutuklu sanık Çetin Doğan'ın avukatlarının başvurusu üzerine hazırlandı. Balyoz davasının en önemli delilleri olan CD'lerle ilgi bir rapor daha hazırlandı.
 
Bugüne kadarki 10’u aşkın raporda farklı tespitler yer almış; TÜBİTAK ve emniyetin raporunda verilerin 2003’te hazırlandığı, sanık avukatları tarafından üniversite ve ABD’de yaptırılan incelemelere ilişkin raporlarda da 'sahtecilik' olduğu belirtilmişti.
 
Ayşegül Usta imzasıyla Hürriyet gazetesinde yayımlanan habere göre, son rapor ise yine tutuklu sanık Çetin Doğan’ın avukatlarının talebi üzerine Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlandı.
 
Rapor, içinde 'Balyoz', 'Suga', 'Çarşaf', 'Oraj' darbe planlarının bulunduğu iddia edilen 11 ve 17 No’lu CD’lere ilişkin, öğretim görevlileri Prof. Dr. Coşkun Sönmez ve Dr. Özgür Bozkurt tarafından hazırlandı.
 
Raporda, 80 adet dosyanın CD’lerin hazırlanma tarihinden sonraki yıllarda kullanıma sunulan programlarla hazırlandığı veya CD’lerin hazırlandığı tarihlerde bulunmayan olanakları içerdiği belirtildi.
 
Yarın davanın görüldüğü İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulacak olan raporda, şöyle denildi:
 
"11’inci ve 17’nci CD imajlarına ilişkin olarak bu CD’lerde yer alan dosya tarih bilgileri değiştirilemez, gerçek bilgi olarak kesin delil niteliğinde değerlendirilemez. Basitçe sistem saatini ileri- geri alarak herhangi bir dokümanın yaratılma, erişim ya da değiştirilme tarihleri kolaylıkla gerçek dışı olarak belirlenebilir. Hash değeri sadece uygulandığı verinin değişip değişmediğini ortaya koyar, geçmişe yönelik, ne zaman değiştirildiği hakkında bilgi vermez. Üretildiği tarihten sonrasına yönelik kullanılabilir."

ETİKETLER

balyoz davasıyıldız teknik üniversitesiçetin doğanraporbalyoz cd

İlgili Haberler

Çetin Doğan'ın kızı: 11 ve 17 No’lu CD’lerin orijinalliğinden endişeliyiz

Balyoz'un tutuklu sanığı emekli Org. Doğan’ın kızı Pınar Doğan ile damadı Dani Rodrik’in blogunda, Amerika’daki adli bilişim uzmanlarının hazırladığı bir rapora yer verildi

Balyoz davası CD'lerindeki 76 delil sahte çıktı!

Balyoz davasının delilleri arasında gösterilen 11, 16, 17 No'lu CD'ler üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde, sahtecilik tespit edildi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24