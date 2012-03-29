'Balyoz CD'leri delil olamaz'

Üniversitenin hazırladığı ve yarın mahkemeye sunulacak olan raporda, darbe planlarının bulunduğu iddia edilen iki CD'nin 2003'te hazırlanmış olamayacağı tespiti yer aldı.

Son rapor, tutuklu sanık Çetin Doğan'ın avukatlarının başvurusu üzerine hazırlandı. Balyoz davasının en önemli delilleri olan CD'lerle ilgi bir rapor daha hazırlandı.

Bugüne kadarki 10’u aşkın raporda farklı tespitler yer almış; TÜBİTAK ve emniyetin raporunda verilerin 2003’te hazırlandığı, sanık avukatları tarafından üniversite ve ABD’de yaptırılan incelemelere ilişkin raporlarda da 'sahtecilik' olduğu belirtilmişti.

Ayşegül Usta imzasıyla Hürriyet gazetesinde yayımlanan habere göre, son rapor ise yine tutuklu sanık Çetin Doğan’ın avukatlarının talebi üzerine Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlandı.

Rapor, içinde 'Balyoz', 'Suga', 'Çarşaf', 'Oraj' darbe planlarının bulunduğu iddia edilen 11 ve 17 No’lu CD’lere ilişkin, öğretim görevlileri Prof. Dr. Coşkun Sönmez ve Dr. Özgür Bozkurt tarafından hazırlandı.

Raporda, 80 adet dosyanın CD’lerin hazırlanma tarihinden sonraki yıllarda kullanıma sunulan programlarla hazırlandığı veya CD’lerin hazırlandığı tarihlerde bulunmayan olanakları içerdiği belirtildi.

Yarın davanın görüldüğü İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulacak olan raporda, şöyle denildi:

"11’inci ve 17’nci CD imajlarına ilişkin olarak bu CD’lerde yer alan dosya tarih bilgileri değiştirilemez, gerçek bilgi olarak kesin delil niteliğinde değerlendirilemez. Basitçe sistem saatini ileri- geri alarak herhangi bir dokümanın yaratılma, erişim ya da değiştirilme tarihleri kolaylıkla gerçek dışı olarak belirlenebilir. Hash değeri sadece uygulandığı verinin değişip değişmediğini ortaya koyar, geçmişe yönelik, ne zaman değiştirildiği hakkında bilgi vermez. Üretildiği tarihten sonrasına yönelik kullanılabilir."