'Balyoz' belgelerinde generallere 'karne'

T24 -

Seminere katılan isimlere üç artı

İkna edileceklere tek artı konulmuş

Kalp hastası tansiyonu var

Langırttan başka şeyden anlamaz!

Belgeler savcıya bavulla verilmişti

211 general

13 Ocak 2003’te 1’inci Ordu Komutanlığı bilgisayarlarında hazırlandığı öne sürülen listedeki isimlerin yanında (+), (-), (?) gibi işaretler ve ‘Görüşüldü’, ‘Destekler’ veya ‘Desteklemez’ gibi yorumlar var.Balyoz DVD’leri içindeki ’_GEN ETÜD’ isimli bir dosyada Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2003’teki komuta kademesinin listesinin çıktığı öne sürüldü. İddialara göre, Kara Kuvvetleri mensubu 211 general ile Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 28 generalin isim, sicil numarası, görevleri ve görev yerlerinin yer aldığı listede, isimlerin yanında (+), (++), (+++), (-) ve (?) gibi işaretler bulunuyor.Listede, 5-7 Mart 2003 tarihinde yapılan seminere katılan generaller kırmızı renkle işaretlenmiş. 16 generalden oluşan ve “üç artı” (+++) ile işaretlenmiş olanların beyin takımı olduğu öne sürülüyor. Yine seminere katılan “kırmızı” ve “iki artı” (++) ile işaretlenmiş 16 generalin ismi var. Onların da ’Balyoz’ ekibine ikinci derecede yakın isimler olduğu iddia ediliyor.Bazı isimlerin yanında tek (+) işareti yer alırken; yan sütunda ordu komutanlarının değerlendirmeleri yazılı. Bazı isimlerin yanlarına da özel notlar düşülmüş. Bu notların bazılarında “İkna edilmeli” benzeri ibareler yer alıyor. Toplam 99 generalin ismi bu şekilde listede geçiyor. “Dürüst, desteği alınmalı, mesafeli ya da Yaşar Paşa’ya (Büyükanıt) yakınlığı”na dair şerh düşülen 24 general de ‘soru işareti’yle işaretli.13 Ocak 2003 tarihinde, 1’inci Ordu Komutanlığı bilgisayarlarında hazırlandığı öne sürülen listelerde, isimlerin yanında ayrıca generallerin sağlık durumları da dahil olmak üzere bazı bilgi ve yorumlar not düşülmüş. Örneğin Korgeneral Dursun Bak’ın karşısında “Kalp Damar Rahatsızlığı +Hipertansiyon” yazıyor.Bazı isimlerin karşısında ise son derece ilginç yorumlar yer alıyor. Bir tümgeneralin isminin karşısına“Langırttan başka bir şeyden anlamaz” notu düşülmüş. Bir korgeneral için ise “Geçimsiz biridir” yazıyor.Taraf gazetesi tarafından 20 Ocak 2010’da yayımlanan, 5 bin sayfalık doküman ile CD ve DVD’lerden oluştuğu iddia edilen ’Balyoz’belgeleri savcılığa teslim edildiğinde soruşturma başlamıştı. Belgelerin arasındaki 4 DVD, 21 Ocak’ta Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı’ya teslim edildi. Belgeler ise Taraf muhabiri Mehmet Baransu tarafından 29 Ocak’ta bir bavul içinde savcılığa götürüldü.Listede Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök dahil 211 generalin adı var. Özkök’ün karşısında hiçbir işaret ve yorum bulunmuyor. Diğer 210 generalin dağılımı ise şöyle:99 general (+)16 general (++)16 general (+++)24 general (?)55 general (-)