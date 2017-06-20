Baltık Denizi'nde ABD ve Rus jetleri arasında tehlikeli yakınlaşma

Rusya'nın Suriye'de ABD ile yaşadığı 'uçak düşürme' gerilimi sürerken, gerginliği arttıracak bir haber de Baltık bölgesinden geldi.

Fox News'in haberine göre, silah yüklü bir Rus jeti bölgede gözlem yapan ABD gözlem uçağına 1.5 metreye kadar yaklaştı. ABD'li yetkililer olayı provakatif olarak tanımladı.

Bu Baltık bölgesinde Rus jetlerinin ABD uçuşlarına ve gemilerine 35. müdahalesi olarak kayıtlara geçti. Ancak ABD'li yetkililer yaşanan olayı diğerlerinden farklı olarak 'tehlikeli' olarak tanımladı.

Pentagon'dan açıklama

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan bir son dakika açıklaması geldi. Pentagon, Rus savaş uçaklarının Baltık bölgesinde ABD uçaklarına engelleme yaptığını duyurdu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Rus uçaklarının ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 türü uçağına engellemede bulunduğunu belirtti. Açıklamada engellemenin herhangi bir provokasyon sonucunda gerçekleşmediğinin altı çizildi.