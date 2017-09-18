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Baltalı cinayetin zanlısı iki bacağı alçılı adliyeye çıkarıldı

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı İlçesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tabanca, balta, pala ve bıçakların kullanıldığı kavgada balta darbeleriyle ölen 25 yaşındaki Muhammed Suyer'in katil zanlılarından Nai

18 Eylül 2017 19:33

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı İlçesi\'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tabanca, balta, pala ve bıçakların kullanıldığı kavgada balta darbeleriyle ölen 25 yaşındaki Muhammed Suyer\'in katil zanlılarından Naim O., hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye iki bacağı alçılı olarak çıkarıldı.
Kapaklı\'da 3 gün önce aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen iki grup, Atatürk Mahallesi Hacılar Çeşme mevkiinde bulunan Süleyman Demirel Parkı\'nda karşılaştı. Arif O., Osman O. ve Naim O., ile Emrah A., Mehmet B. ve Muhammed Suyer arasındaki tartışma kısa sürede tabanca, bıçak, balta ve palanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Arif O., Osman O., Naim O. ve Emrah A. tabanca ile vurularak yaralandı. Muhammed Suyer ise vücuduna aldığı bıçak ve balta darbeleri ile olayın meydana geldiği bölgeye 500 metre mesafede, polis ve sağlık ekipleri tarafından ölü olarak bulundu.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra yaptıkları çalışmada 4 kişiyi gözaltına alındı. Daha önce adliyeye sevk edilen 2 kişi serbest kalırken, bugün de polisteki soruşturmaları tamamlanan ve hastanedeki tedavisi biten Naim O. ile Mehmet B., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.  Zanlılardan olay sırasında yaralanan Naim O., iki bacağı alçılı olarak adliyeye götürülürken, güçlükle yürüdüğü görüldü. Polis, olayla ilgili delilleri de koliler içinde adliyeye götürürken, iki şüphelinin savcılık soruşturması devam ediyor.

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